Comienza la mudanza de Morelia a Mazatlán

Para Miguel Herrera, la mudanza del conjunto purépecha se da por enojo de ‘alguien’. El timonel de las Águilas del América reveló que la franquicia fue ofrecida a empresarios locales pero nadie la aceptó.

“Yo creo que es una molestia y al tener el sartén por el mango dijo: ‘es mi equipo, me lo llevo’, pero está mal porque juega con el cariño y pasión de toda la gente no nada más porque se fue sino porque va a desaparecer”, detalló el Piojo.

El timonel de las Águilas no quiso abundar en el tema pues reconoció que su relación con TV Azteca, televisora dueña de Morelia, no es buena.

“Mi relación con esa televisora no es buena, pero suponiendo me imagino que no llegó el apoyo que ellos necesitaban o dejó de venir ese apoyo para poder mantener un equipo. Los que le apuestan a este negocio saben que a veces en una temporada o en un año los resultados pueden no salir y los gastos tienen que ser absorbidos por el dueño”, sentenció Herrera.