Comienza la hora de la verdad para Diego Cocca.

DESDE EL GRADERÍO. Por Diego HERNÁNDEZ TEJEDA.

Aunque tuvo un debut triunfal en el banquillo de la selección mexicana de futbol frente a su similar de Surinam, esta semana inicia la hora de la verdad para el técnico de la selección mexicana, Diego Cocca.

Sí, el estratega se presentó con una victoria de 2-0 frente a Surinam en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf el 23 de marzo: dos meses y 18 días después tendrá una prueba bastante difícil.

Y es que este jueves en Las Vegas, Nevada, la selección mexicana enfrentará a su rival más fuerte y complicado del área, el combinado de Estados Unidos en la ronda de semifinales de ese mismo certamen.

Cocca se mantiene invicto en el Tri después de cinco partidos dirigidos, con dos triunfos y tres empates, uno de ellos por 1-1 ante el propio rival del jueves, Estados Unidos en partido amistoso el 19 de abril.

El problema es que, en los últimos seis enfrentamientos entre estas dos selecciones nacionales, la de la Barra y las Estrellas tiene una clara ventaja de tres victorias, dos empates y apenas una derrota.

Dirán los expertos, los números no juegan, el jueves es otro partido, pero la realidad también es otra, pese a que los estadounidenses no tienen un director técnico oficial, cuentan con mejor equipo y elementos de mayor calidad y, sobre todo, estarán ante su afición, aunque luego no parece.

Otra cifra que tiene en contra el Tri es que, es el número 15 en el ranking de la FIFA, mientras que USA está dos escalones arriba.

Tampoco hay que olvidar que, hace poco más de dos años, Estados Unidos derrotó por 3-2 a México en la final de la edición 2021 de la Liga de Naciones de la Concacaf. Y será el jueves la final soñada y adelantada.

Por si le faltara otro factor a favor de los anfitriones, Diego Cocca no podrá contar con hombres importantes como el delantero Raúl Jiménez, quien fue intervenido quirúrgicamente, tampoco con el portero Carlos Acevedo, quien se lesionó en el calentamiento previo a su último ensayo que igualó a dos goles agónicamente ante Surinam, además del “Pocho” Guzmán.

Bajas importantes, que definitivamente marcan diferencia, si no, que le pregunten al portero americanista Luis Malagón.

En fin, lo que sí es seguro es que será un gran agarrón, como son estos duelos, por cierto, llamado “Clásico de la Concacaf”.

Será interesante ver cómo se comporta el estratega de la selección mexicana en esta primera gran prueba, y si la lleva a un buen puerto.

Porque su llegada al Tri dejó muchas dudas.

Lo viviremos de cerca y ya le comentaremos.

Pase lo que pase, viene otra dura prueba: Copa Oro.

En esta copa de Oro, para no variar, Estados Unidos también derrotó en la gran final a la selección mexicana por 1-0 con un solitario gol de Miles Robinson a los 117 minutos de la prórroga el 21 de agosto de 2021.

Luego entonces, es hora de cambiar la historia.

@DiegoHdezTejeda, @oncetitular y @bookballnet.

