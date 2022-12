Comienza la cuenta regresiva.

Emociones Compartidas: Por Carlos López Gutiérrez de Velasco.

Estamos a 1,264 días del arranque de nuestro tercer Mundial: primero fue México 1970, después llegó México 1986 y ahora será la sede conjunta de la Copa del Mundo Norteamérica 2026.

Hay razones para estar contentos: nos convertiremos en el primer país en hospedar tres veces el torneo futbolístico más importante del planeta. La fiesta, el júbilo y la celebración de este campeonato va muy bien con los mexicanos. Incluso, es hasta meritorio, la afición que cada cuatro años llena de tricolor las calles que rodean los estadios, no importando si se trata de Asia, Europa o Sudamérica, tenía que ser la primera en tener una tríada de Mundiales en casa.

Y fenómenos como este, siempre resultan beneficiosos para el turismo y derrame económico del país; además, como realmente es de Estados Unidos y nosotros somos ayudantes – nos tocan nada más diez partidos – debería ser bastante manejable. No termino de ser simpatizante de estos modelos de sedes conjuntas, pero todo parece indicar que es la tendencia de cara al futuro.

Aún así, nos llegó en el peor momento posible.

De cierta forma, jugar en casa te compromete a dar un buen papel; por supuesto no hablo de salir campeón o jugar la final, eso queda restringido para un limitado grupo de selecciones que llamamos potencias, pero sí a mostrar un rendimiento mayor que lo “acostumbrado”.

1970 fue la edición en la que México pasó de grupos por primera vez en su historia, en 1986 el combinado azteca conoció lo que era disputar un “quinto partido” y, si jugáramos a superar o mantener ese ritmo, El Tri debería, al menos, volver a los ocho mejores de la Copa del Mundo en 2026. Pero lo veo bastante complicado.

La realidad es que se estudia el plantel y no se encuentra una base; podemos rescatar un par de nombres importantes como Edson Álvarez e Hirving Lozano, quienes serían los jefes de la selección si no sucede nada extraño, pero, por lo demás, no hay nada claro y dependerá de cómo evolucionen en estos casi cuatro años. Pesó mucho haber llevado hasta el límite a la anterior generación y no hacer la transición de una forma más natural o efectiva.

El tema es que no existe tal cosa como un proyecto en selección mexicana, mientras que Estados Unidos ha trabajado los últimos 6 años para llegar bien a la próxima Copa del Mundo, en México se nos ha ido el tiempo y ni siquiera contamos con el timonel del barco.

Quedan casi cuatro años, claro, pero recordemos que no habrá proceso de eliminatorias para nuestra selección. Lo de participar en la Copa América 2024 es un gran movimiento y hasta necesario, pero no bastará con eso. El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones y esto puede ayudar a maquillar el rendimiento de México, pero quedará incluso peor si no se llega, al menos, a la ronda de los 16.

La Federación tiene mucho trabajo que hacer si no quiere toparse con otra pared como lo hizo este año; no hay proyecto, plantel base ni planeación de preparación, y espero que con lo que fue Qatar 2022 haya quedado claro que “es que así es la selección” no se puede vivir.

Más en Twitter: @carloslgtzdev.

