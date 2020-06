Comentarista de TV Azteca revienta al Estadio Morelos: “Da gusto la mudanza”. La mudanza de Monarcas Morelia ha generado polémica dentro del gremio futbolístico nacional. Mientras la afición purépecha se manifiesta en contra de esta decisión, elementos de TV Azteca celebran la ‘desaparición’ del equipo morelense.

En el programa ‘Marcaje Personal’ del Canal ADN40, los panelistas tocaron el tema de la mudanza de Monarcas a Mazatlán. En la plática, aprovecharon para desprestigiar al Estadio Morelos y a Morelia como plaza.

Carlos Guerrero, quien en múltiples ocasiones se le vio degustar tortas de carnitas a las afueras del Estadio Morelos, reventó la casa del conjunto purépecha. El ‘periodista’ aseguró que la mudanza es algo que ‘da gusto’ y afirmó que Mazatlán traerá ‘nuevas ideas’.

“En el estadio Morelos sufres con tus lugares que no están asegurados, sufres con los baños, no hay ni puertas en los baños, son incómodos, me parece que es una situación que tendría que dar gusto en el tema de la renovación, lo refrescante que puede ser una ciudad virgen en cuanto a futbol (Mazatlán) y que seguramente va a aportar nuevas ideas y una nueva gama, nuevas texturas”, tiró Guerrero.