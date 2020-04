Comentarista de Televisa salva de ser macheteado a Christian Martinoli. El mundo de los deportes no solo integra a los atletas que semana a semana derrochan sus talentos en los campos, sino que también logra hermanar a todos las personas que colaboran directa o indirectamente en estas actividades. Así lo descubrió Christian Martinoli, quien gracias a la intervención de un compañero de trabajo logró salvar su vida.

‘Christian, métete al coche, que este wey te va a matar’ 😱 Increíble anécdota de @Miguel_Gurwitz con @martinolimx Escucha todo 👇🏼https://t.co/jmMQyMXJB0 pic.twitter.com/Xa14y3Xl58 — La Octava Sports (@laoctavasports) April 7, 2020

De acuerdo al narrador estrella de Tv Azteca, después de la finalización de la transmisión de un partido de la Selección Mexicana en Costa Rica, una persona lo amedrentó con un machete al tratarle de cobrar el lugar en el que se encontraba estacionado. Martinoli aseguró que se rehusó a pagar, porque ya lo había hecho en un par de ocasiones, y fue ahí cuando el asunto se tornó peligroso.

“Fuimos ahí, pusimos el coche y la gente del estadio nos dijo ‘aquí no es para prensa, sáquenlo, el de prensa es allá enfrente’. ‘Oye ya pagamos’, ‘sí pero sáquenlos de ahí porque no lo van a respetar’. Perfecto, se acabó el partido, quedaban tres coches, saqué el mío y cuando voy sacando mi coche llega el machetero de Milwaukee y me quiere matar”, relató el comentarista de Tv Azteca al canal de Youtube ‘Soy Referee’.

Atletas y directivos se unen para combatir al COVID-19

Comentarista de Televisa salva de ser macheteado a Christian Martinoli, todo se originó por un lugar de estacionamiento

Debido a su negativa de pagar de nueva cuenta, un hombre lo acorraló con machete en mano. Fue ahí cuando hizo su triunfal aparición Miguel Gurwitz, quien en ese entonces trabaja para Televisa-empresa rival de Azteca- y calmó los ánimos. Gracias a la intervención de Gurwitz, Martinoli salvó el pellejo y pudo contar esta divertida anécdota.

▶ El día que su televisora regañó a Gurwitz por salvarle la vida a Christian Martinoli https://t.co/ooQW8VMAHf pic.twitter.com/JYiASnSCZu — Milenio (@Milenio) April 8, 2020

“Después llegó Gurwitz y creo que lo regañaron en su chamba, porque le dijeron ‘¿qué hiciste?, lo hubieras dejado’”, añadió Martinoli. Por su parte, Gurwitz aseguró en la Octava Sports que Jorge Campos, analista de Tv Azteca y testigo del tenebroso incidente, agradeció que apoyara a su compañero de profesión.

Síguenos en Twitter @ElDictamen