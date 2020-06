Comentarios racistas dejan a Bernie Ecclestone sin puesto en la F1. Luego de las desatinadas declaraciones de Bernie Ecclestone con respecto al racismo, la Fórmula Uno ha desprovisto al inglés de su título de Presidente Emérito de la categoría.

“Estoy contento de no tener ya ningún compromiso con la Fórmula 1, porque al menos así no me pueden atribuir las cosas que han hecho. Han entrado de golpe en lo del racismo por lo que ha pasado en Estados Unidos. Carey ha donado un millón de dólares, que bastan para que un mecánico vaya al karting. Quizá debería concentrarse en hacer lo que quieren los accionistas. El Covid le ha ido bien, porque puede achacarle a la pandemia todas las cosas que no ha conseguido”, tiró Ecclestone.

“Cuando Chase Carey me pidió que dejara el cargo, insistió mucho en que me daría un título muy importante y que había gente en Estados Unidos que mataría por ese reconocimiento”, declaró Ecclestone en el ‘Daily Mail’.

Hace unos días, Bernie Ecclestone estuvo en el ojo del huracán por sus comentarios sobre el racismo. El ex jefe de la F1 aseguró que las ‘personas negras son más racistas que las blancas’.

Estas palabras no cayeron bien en el multicampeón de la ‘Gran Carpa’, Lewis Hamilton, quien de inmediato cargó contra Eccleston.

Acerca de las acusaciones de racismo, Ecclestone las negó rotundamente.

“Yo no estoy en contra de los negros. Siempre he estado a su favor. De hecho, el padre de Lewis quiso hacer negocios conmigo y yo, si fuera anti-negros, ni siquiera hubiera considerado su propuesta”, explica el ex mandatario de la F1.

“A lo largo de los años he conocido a muchos blancos que no me han gustado, pero eso no me ha ocurrido con los negros. Me han pegado un par de veces, una vez un grupo de tres chicos negros, pero ni aun así he estado en su contra. Yo no pienso en Lewis por ser negro ni nada así, para mí es Lewis simplemente”, argumentó.

“Si una persona negra o blanca es rechazada en un trabajo, entonces uno debe preguntarse por qué. ¿Es por su color de piel o es porque no estaba preparados para hacer el trabajo? Eso es a lo que me refería. Y luego tienes a esa gente que va en las manifestaciones organizadas por ‘cuasimarxistas’. Quieren acabar con la policía, pero eso sería un desastre para el país. Si les preguntaras por qué protestan, seguramente ni ellos lo saben”, asegura el que era Supremo de la F1 y refundador de la actual competición tal y como hoy se conoce.

“No es mi culpa que yo sea blanco o que sea un tipo bajito. En la escuela me llamaban Titch -renacuajo, enano- y me di cuenta de que tenía que hacer algo al respecto. La gente negra debería hacer lo mismo. Cuando perdí mi carné de conducir, tuve un chófer negro. No porque fuese negro, sino porque no me importaba el color de la piel. Ahora de repente hablar de diversidad es moderno”, expresa Ecclestone en estado puro, sin pelos en la lengua.