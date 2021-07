COM dará sanción ejemplar al Softbol femenino olímpico.

Las boxeadoras Brianda Tamara Cruz y Esmeralda Falcón reportaron en redes sociales que encontraron el uniforme del equipo de softbol femenino tirado en contenedores de basura de la Villa Olímpica, el Comité Olímpico Mexicano (COM), a través de su titular Carlos Padilla, reprobó la acción y anunció que habrá sanción ejemplar para las responsables.

El veracruzabo Carlos Padilla dijo a TUDN que “es un acto muy irresponsable que agravia no solo a los deportistas, no solo al COM, sino al pueblo de México. Porque tirar a la basura una prenda tan importante como es un uniforme olímpico de esa manera pues amerita una sanción ejemplar”.

Este uniforme representa años de esfuerzos, sacrificios y lágrimas.

Todos los deportistas mexicanos anhelamos portarlo dignamente, y hoy tristemente el equipo mexicano de sóftbol lo dejó todo en la basura de las villas olímpicas.@esmerfalconmx @CONADE @COM_Mexico pic.twitter.com/zqkmVva6PP — Brianda Tamara (@BriandaTamara) July 29, 2021

El titular del COM aseguró que lamenta ver no solo un uniforme en la basura, sino también los colores y la bandera mexicana en un contenedor de basura, luego de que asegurara que le informaron que se sustituyeran por almohadas y colchas de la Villa Olímpica y así evitar el exceso de equipaje en el vuelo de regreso.

Además agregó que “lo importante es que las prendas llevan la bandera de México, que es lo que más nos agravia. Se llevaron los edredones y las almohadas seguramente, las prendas ya no cupieron en las maletas que ellas se les había entregado. Obtuvieron lo que querían, pero dejaron lo más preciado que es el uniforme para el cual aspiran tantos mexicanos que pretenden y logran alcanzar algunos de ellos en Juegos Olímpicos”, destacó Carlos Padilla.

Calificó este acto como una vergüenza para la delegación mexicana en Tokyo 2020. Aseguró que en su vuelta a México el presidente de la Federación Mexicana de Softbol será llamado a rendir cuentas para aclarar lo sucedido y así tomar la determinación de una sanción.

Carlos Padilla dijo en llamada telefónica que “para mí es vergüenza, coraje, frustración de que a pesar que se les dio todo el apoyo hayan actuado de esta manera. Estas son situaciones que salpican a la organización, pero desde luego que vendrán buenas noticia”.

Quizá para algunos de los compañeros deportistas signifique: "nada" estos uniformes para muchos otros representan nuestros años de trabajo, dedicación, amor y pasión. Que pena que el equipo de softball mexicano no lo vea así.😭😔 @BriandaTamara @CONADE @COM_Mexico @voyxmex pic.twitter.com/nKm905Jk8o — esmerfalconmx (@esmerfalconmx) July 29, 2021

Por otra parte, la Federación Mexicana de Softbol publicó un escueto mensaje. A través de su cuenta de Twiter donde habla de lo sucedido por las jugadoras mexicanas de en la Villa Olímpica de Tokyo.

Finalmente citaron que “si se demuestra que dejaron uniformes de juego, competencia… es fácil con su número de casaca (saber quiénes lo tiraron) no podrán participar más con fmsoftbol. Igual no es lo mismo empacar un par de guantes que casco, bates, caretas, zapatos juego”.

Si se demuestra que dejaron uniformes de juego competencia .uniforme de gala es fácil con su número de casaca no podrán participar más con fmsoftbol igual no es lo mismo empacar un par de guantes que casco,bates,guantes ,caretas,catcher zapatos juego(3)pares,de entrenamiento (6) — Fed Mex Softbol (@SoftbolMX) July 29, 2021

