Colorado vence a DC United en el primer juego de la MLS. La MLS arrancó su temporada una vibrante voltereta de último minuto. Los Rapids de Colorado vinieron de atrás y vencieron 2-1 a DC United, en partido celebrado en la capital de Estados Unidos. Los goles del triunfo fueron obra de Kei Kamara (67′) y Jonathan Lewis (92′). Mientras que el primer tanto de la campaña fue anotado por Russell Canouse (60).

En el duelo que dio inicio a la esperada campaña de la Major League Soccer, United no logró batir la portería de Colorado tras los primeros 45 minutos. Edison Flores, refuerzo bomba de DC, marcó un tanto al 28 de tiempo corrido, empero, el abanderado lñevantó su banderín y marcó fuera de lugar.

En la segunda parte, los asistentes al estadio Audi Field gritaron por primera ocasión un gol en este 2020, cuando Russell Canouse (60’) aprovechó una horrorosa salida del portero de los Rapids, Clint Irwin, para rematar de cabeza un córner y anotar el 1-0 en favor de los locales.

Al 67’, Kei Kamara igualó los cartones con un certero testarazo que perforó la meta de Bill Hamid. El futbolista nacido en Sierra Leona ganó la posición sobre su marca y con un martillazo de cabeza finalizó en las redes la asistencia por parte de Jack Price.

