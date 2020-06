Colin Kaepernick, símbolo de la lucha contra la discriminación racial. Si existe un líder en el movimiento contra la discriminación racial en Estados Unidos es Colin Kaepernick. El ex quarterback de San Francisco 49ers fue ‘desterrado’ de la NFL por su polémico acto durante el himno nacional norteamericano: poner una rodilla en tierra en señal de protesta contra la violencia sobre los ciudadanos de color.

Tras el brutal asesinato de George Floyd, Kaepernick volvió a enarbolar la bandera de la lucha contra la discriminación racial.

When civility leads to death, revolting is the only logical reaction.

The cries for peace will rain down, and when they do, they will land on deaf ears, because your violence has brought this resistance.

We have the right to fight back!

Rest in Power George Floyd

— Colin Kaepernick (@Kaepernick7) May 28, 2020