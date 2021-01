COI presentará su plan para realizar los Juegos Olímpicos de Tokio. Después de que un reporte pusiera a temblar a los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico Internacional (COI) desmintió que la justa que se realizará este año en Tokio vaya a ser cancelada y ahora anunció un manual con el que aseguran podrán sacar adelante este evento en medio de la pandemia de COVID-19.

Thomas Bach, Presidente COI, reiteró Tokio 2020 sigue en marcha conforme a lo planeado, procurando la integridad y la salud de los deportistas participantes, así que pidió evitar especulaciones. https://t.co/BCquVD8tic — CANCHA (@reformacancha) January 27, 2021

El próximo 4 de febrero, el COI junto al Comité Organizador de las Olimpiadas de Tokio presentarán el plan y tratarán de brindar certeza a un evento que parece estar a la deriva por la contingencia sanitaria y el poco apoyo entre los ciudadanos japoneses.

COI: “La situación para Tokio 2020 es distinta a marzo del año pasado”.https://t.co/0sgrFcqMWh pic.twitter.com/C18FtynPiS — Espectador Deportes (@DeportesEE) January 27, 2021

“Hemos creado cuatro escenarios diferentes, desde uno que tiene restricciones de viajes y grupos separados hasta uno donde la pandemia prácticamente se había ido. El escenario presente es muy parecido a uno de los que hemos creado, con la pandemia todavía entre nosotros, con algunos países que han podido contener esto pero otros que no lo han conseguido”, declaró Lucia Montanarella, directora de operaciones de prensa del COI.

El plan contempla la creación de una “burbuja” para disminuir los riesgos de contagio de COVID-19 entre los atletas. Asimismo, se indicó que todos los deportistas, entrenadores, jueves y miembros de la prensa que vayan a acudir a Tokio deberán realizar una cuarentena previo a su llegada al país y se someterán múltiples pruebas de detección del virus SARS-CoV-2.

“Sabemos que vamos a enfrentar un desafío, el de crear una burbuja para todos los atletas. Una cosa es crear una burbuja para 200 atletas en un solo deporte y otra muy diferente es crear una burbuja para miles de atletas en deportes diferentes”, añadió Montanarella.

🔵La decisión final sobre la celebración de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 no le corresponde solo a Japón, sino que dependerá también del Comité Olímpico Internacional (COI) y del comité organizador

➡https://t.co/tRDp5J8dTy#NoBajemosLaGuardia pic.twitter.com/a1Ih5taA8E — Nacional (@RadioNacionalFM) January 27, 2021

Por otra parte, Craig Spence, portavoz del Comité Paralímpico Internacional, reveló que los atletas que vayan a participar en los Juegos Olímpicos no podrán viajar a Tokio hasta que hayan dado negativo a los tests.

Juegos Olímpicos: COI y organizadores de Tokio-2020 presentan plan ante pandemia https://t.co/XTFCLGvewS — Jannio Guzmán (@JannioGuzman) January 27, 2021

“Si eres un deportista o estás involucrado en esto, no podrás abordar un avión sino hasta que arrojes una prueba negativa. Cuando veas el número de pruebas que vamos a hacer en el lugar, ello debería tranquilizar a la gente”, dijo en entrevista con The Associated Press.

Los Juegos Olímpicos de Tokio se pondrán en marcha el 23 de julio, un año después de su fecha original y terminarán el 8 de agosto.

