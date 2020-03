COI informa nueva fecha de los Juegos Olímpicos de Tokio. Del 23 de julio de 2021 al 8 de agosto de 2021.

En primer lugar el COI anunció este lunes cuándo se realizará la justa veraniega, luego de la suspensión por el Covid-19

Por lo tanto los organizadores de Tokio 2020 confirmaron este lunes que los próximos Juegos Olímpicos comenzarán el 23 de julio de 2021, casi un año después de la fecha prevista inicialmente.

Así lo anunció en una rueda de prensa el presidente del comité organizador, Yoshiro Mori, poco después de conversar telefónicamente con el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach.

IOC, IPC, Tokyo 2020 Organising Committee and Tokyo Metropolitan Government announce new dates for the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 https://t.co/QITtT5dcl8 pic.twitter.com/DHi4u74ZXa

— Olympics (@Olympics) March 30, 2020