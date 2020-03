COI desea no afectar calendario de atletas por cambios en Tokio 2020. Tras darse a conocer la nueva fecha de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, el Comité Olímpico Internacional (COI) reconoció que decidió retrasar exactamente un año la justa para proteger la salud de los atletas y no afectar el calendario de actividades de 2021 de los competidores que acudirán a este certamen.

IOC, IPC, Tokyo 2020 Organising Committee and Tokyo Metropolitan Government announce new dates for the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 https://t.co/QITtT5dcl8 pic.twitter.com/DHi4u74ZXa

— Olympics (@Olympics) March 30, 2020