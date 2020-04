COI descarta una nueva suspensión de Tokio 2020 por COVID-19. Ante la ola de rumores que se han desatado por la pandemia de COVID-19 y su posible impacto en la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio en julio de 2021, el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Antonio Samaranch, descartó que haya alguna sugerencia para cancelar esta justa.

💬 "Otro aplazamiento de Tokio 2020 🇯🇵 no sería posible", afirmó Thomas Bach,titular del COI 🏅, quién además sostuvo "me dejaron muy claro que Japón no podría asumir un aplazamiento más allá del próximo verano" pic.twitter.com/2AlC01Jh8d

