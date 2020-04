COI abre las puertas de Tokio 2020 a atletas suspendidos por dopaje. El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció que los deportistas que hayan cumplido sus sanciones por dopaje, previo a la nueva fecha de Tokio 2020, podrán participar en los Juegos Olímpicos que se disputarán en 2021. Esto va en posición con las normas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) que reitera que los castigos son basados en tiempo y no en eventos.

“La AMA, como el organismo regulador global antidopaje, ha aclarado que, según las reglas actuales, las sanciones por dopaje son cronológicas y no específicas para eventos”, declaró el COI este lunes en un comunicado de prensa.

A pesar de esto, el COI aseguró que ha intentado vetar a los atletas de los Juegos Olímpicos, si es que han dado positivo en un examen de control de sustancias prohibidas anteriormente en esta justa. Sin embargo, señaló que esto no ha sido permitido por el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

“El COI ha intentado en varias ocasiones introducir reglas que excluirían a los deportistas condenados por dopaje de los Juegos Olímpicos posteriores. Esto nunca ha sido permitido por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS)”, añadió.

Esta medida no habría caído muy bien con algunos atletas, quienes consideran que los deportistas que hayan sacado ventaja con el dopaje han sido beneficiados por la postergación de Tokio 2020. “No me parece justo. No se perderán los eventos en los que no deberían estar”, declaró Brandan Boyce, marchista irlandés, en plática con la agencia AP.

Asimismo, Lily Partridge, corredora británica, rechazó la oportunidad que tendrán los atletas que se debían perder los Juegos Olímpicos en 2020, pero que ahora los disputarán por la reprogramación. “No creo en darles una segunda oportunidad a quienes han cometido faltas graves de dopaje. No se les debería dar el privilegio de competir y ganar dinero con el deporte”, sentenció.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se realizarán entre el 23 de julio y el 8 de agosto de 2021, debido a la imposibilidad de llevarlos a cabo este año por la crisis sanitaria que vive el mundo entero por la pandemia de COVID-19.

