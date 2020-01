Cody Bellinger firma histórico acuerdo con Los Ángeles. Los Dodgers de Los Ángeles recompensaron al primera base/jardinero derecho Cody Bellinger con el contrato más caro en la historia para un pelotero de primer año en arbitraje. El Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2019 cobrará 11.5 millones de dólares.

La cifra que acordaron los angelinos y Bellinger deja atrás la anterior marca de Kris Bryant; cuyos 10.85 mdd que aceptó de los Cachorros de Chicago en 2018 eran la cifra más alta. Con este arreglo, las partes evitaron acudir a las audiencias de arbitraje. En ella, ambos dan a conocer sus números y en las que muchas veces las argumentaciones son muy intensas.

Cody Bellinger por mucho excedió el sueldo que devengó en 2019 (605 mil dólares) al coronar su temporada con el premio al Jugador Más Valioso del viejo circuito. El jugador tuvo una línea de bateo de .305/.406/.629; además, se fue para la calle en 47 ocasiones, produjo 115 carreras, anotó en 121 ocasiones y se robó 15 bases.

En tres temporadas en la MLB, Bellinger acumula 111 jonrones, 288 carreras remolcadas y 39 bases robadas. En su campaña de debut (2017), el versátil jugador se llevó el premio de Novato del Año al imponer una marca de cuadrangulares para un beisbolista de primer año en la Liga Nacional (39).

Además de Bellinger, los Dodgers acordaron contratos con el parador en corto Corey Seager (7.6 mdd), Enrique Hernández (5.9 mdd), con el lanzador Ross Stripling (2.1 mdd) y con mexicano Julio César Urías (1 mdd).

