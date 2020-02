Cody Bellinger arremete en contra de los Astros de Houston. Un día después de las disculpas emitidas por José Altuve y Alex Bregman, por el escándalo de robos de señales de los Astros de Houston, el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2019, Cody Bellinger, cargó en contra de la franquicia texana por las trampas realizadas durante 2017 y 2018.

Bellinger declaró que las disculpas no son suficientes y cricó la sanción que recibieron los Astros por parte de las Grandes Ligas. Asimismo, el jardinero de los Dodgers de Los Ángeles aseguró que su equipo fue “robado” por Houston durante la Serie Mundial de 2017, año en el que utilizaron cámaras y televisiones para descifrar las señales de sus contrincantes.

You can see how visibly pissed Cody Bellinger is when talking about the Astros pic.twitter.com/QUXiNwzbxd — Blake Harris (@BlakeHarrisTBLA) February 14, 2020

“Pienso que las disculpas no dicen nada. Pienso que el castigo de (Rob) Manfred (comisionado de las Grandes Ligas) fue débil porque les dio inmunidad. Es decir, estos tipos hicieron trampa por tres años. Lo que la gente no entiende es que (José) Altuve le robó el MVP a (Aaron) Judge en el 2017. Todos saben que ellos nos robaron el anillo. Pero ya se acabó”, declaró el MVP del viejo circuito.

Cody Bellinger escupiendo verdades. *Los Astros hicieron trampa 3 años

*Ganaron una Serie Mundial robada

*Altuve ganó el MVP robado

*Su disculpa fue una tomada de pelo: “hicimos trampa pero no afectó el resultado”

*Lo peor: el comisionado de la MLB no hizo nada, sanción débil https://t.co/17ZPYiX01J — Pedro Antonio Domínguez (@pedrodomg) February 14, 2020

Cody Bellinger continuó con sus duras palabras en contra de Houston y de sus jugadores y expresó que él y “todo el mundo” en las Grandes Ligas perdió el respeto por la franquicia de los Astros. “Perdí el respeto por esos tipos”, dijo Bellinger. “Yo diría que todo el mundo en el ‘Big Show’, en las Grandes Ligas, perdió el respeto por esos muchachos”.

Cody Bellinger arremete en contra de los Astros de Houston

Por otra parte, Bellinger dio a conocer sus sospechas en torno a la posibilidad de que Altuve utilizara algún dispositivo electrónico debajo de su uniforme durante la postemporada de 2019. El segunda base de los Astros bateó un cuadrangular en el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Yankees de Nueva York.

It’s bigger than the World Series for Bellinger pic.twitter.com/qTgmwXbLDh — Bleacher Report (@BleacherReport) February 14, 2020

Posterior a este increíble momento, el venezolano pidió que no le fuera arrancada su playera tras completar el recorrido de las bases por el jonrón bateado en contra del cerrador de los Neoyorkinos, Aroldys Chapman. La actitud de Altuve causó sorpresa entre los aficionados y algunos señalaron que no quiso mostrar el uso de algún aparato que lo ayudaba a descifrar los lanzamientos que vendrían.

"Altuve stole an MVP from Judge." Cody Bellinger was NOT impressed with the Astros' apologies this week. pic.twitter.com/qlHIQ7AoJc — YES Network (@YESNetwork) February 14, 2020

“Yo no sé qué ser humano conecta un cuadrangular para dejar tendido en el terreno al rival ante Aroldis Chapman para enviar a tu equipo a la Serie Mundial y 1) piensa para decir, ‘No me rompan la camisa’, pero 2) se va por el túnel, se cambia la camisa, y entonces sale para ser entrevistado. Eso no me hace ningún sentido”, finalizó Bellinger.

José Altuve did not go into the tunnel even remotely soon after his walk-off home run that ended the 2019 ALCS. Any working media voice who says otherwise is floating a libelous take. An MLB broadcaster saying so is beyond disturbing. Walk it back, boss. pic.twitter.com/nsGDIUlDsr — Dinn Mann (@mooseoutfront) February 13, 2020

Los Astros de Houston conquistaron su primer título de las Grandes Ligas al superar en siete juegos a los Dodgers de Los Ángeles en 2017.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.