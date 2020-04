Codesal carga contra Maradona: “Como persona es despreciable”. Tras la final de la Copa del Mundo de Italia 1990, muchos corazones argentinos se rompieron y encontraron un gran villano: Edgardo Codesal, arbitro del cotejo ante Alemania. Entre los ‘haters’ del nazareno se encuentra Diego Armando Maradona, quien lloró aquella derrota.

Desde entonces, Codesal y Maradona se han enfrascado en ‘dimes y diretes’. En el último capítulo de esta novela, el árbitro mexicano confesó que ‘Pelusa’ no debió jugar aquel partido pero no se animó a expulsarlo.

El exdirector de la Comisión de Arbitraje de la FMF, Edgardo Codesal, habló sobre la final de la Copa del Mundo de Italia 1990 que le tocó dirigir en su época de silbante. Sobre todo, recuerda a Maradona y su polémico comportamiento dentro de la cancha, donde asegura que Diego no debió jugar ese partido.

Cuando se escuchaba el himno nacional de Argentina, el Olímpico de Roma lo silbó. Diego respondió con un ‘Hijos de puta’ que fue captado por las cámaras.

Codesal explica que además de esa oportunidad de echarlo, durante el juego pudo expulsar a Maradona. Pero nuevamente, no se animó a mostrarle la roja al argentino.

Para Codesal, el talento de Maradona sobre el terreno de juego no está en duda. Lo que pone en tela de juicio es su personalidad. El ex nazareno mexicano considera a ‘Pelusa’ como una ‘persona despreciable’

“Era un líder total, transmitía todo dentro del campo. Como jugador, todos mis respetos y admiración. Vi cosas increíbles por parte de él. En 1990, contra Rusia, Argentina no salía al campo y los jueces me apuraban y la FIFA también. Voy al vestuario y le digo a Bilardo que debían salir para evitar la multa. Me responde que no sabía si salían porque estaban esperando a Diego, que no sabía si iba a jugar. Lo veo al fondo a Maradona y tenía el tobillo como una pelota y piden vendarlo a 90 grados con la pierna extendida. Salió al complemento y fue el mejor de la cancha. Como jugador un crack, como persona, despreciable”, sentenció Codesal.