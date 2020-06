Coco Gauff: “Si guardas silencio estás del lado opresor”.

La joven tenista dio un discurso emotivo en Delray Beach, Florida respecto a la muerte de George Floyd.

Coco Gauff, joven estrella del tenis, no se quedó al margen de las protestas por la muerte d e George Floyd y ofreció un emotivo discurso en Delray Beach, Florida, lugar en el que radica.

Las palabras de Gauff fueron emotivas y evocaron a Martin Luther King y sus palabras sobre lo que implica guardar silencio en los momentos importantes.

"If you are choosing silence, you are choosing the side of the oppressor."

–@CocoGauff

Watch 16-year-old Coco Gauff's speech at a protest in Florida. pic.twitter.com/QDIjpot2yF

— TENNIS (@Tennis) June 4, 2020