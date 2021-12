Cocca: Sentí que mi equipo superó ampliamente al León.

El técnico de Atlas sentenció que fue un campeonato ampliamente merecido.

El técnico de Atlas Diego Cocca, quien no quería soltar la copa del campeonato que había conseguido este Grita México BBVA A21, habló de la historia que hizo la de este domingo y que quedará grabada a lo largo de los años.

“De a poco iremos tomando conciencia de lo que logramos, quedar en la historia de un club es un privilegio enorme. Lo he vivido y en este club me va a pasar lo mismo que en Racing, van a pasar los años y la gente me va a seguir agradeciendo. Lo que logramos es eterno y muy poca gente tiene esa oportunidad”, expresó.

Además el estratega de los Rojinegros reconoció que a partir de ahora tendrán menos presión y buscarán incrementar el éxito en la institución.

PSG de Messi contra Real Madrid en la Champions League.

Atlas Campeón de la Liga Mx

Mientras que “soy un agradecido, ahora a disfrutar, ponernos contentos, tomar de más, tomar unas buenas vacaciones. Juntar pilas, tenemos mucho por crecer, ya no vamos a tener la presión y ahora viene el desafío de seguir construyendo desde el campeonato”, indicó.

También destacó a todo su equipo, señaló que merecían el campeonato por mostrarse superiores a León dentro de la cancha y la actitud que enfrentaron en este duelo de Vuelta.

Cocca: Sentí que mi equipo superó ampliamente al León.

Finalmente, “sentí que mi equipo superó ampliamente al León, si las hubiéramos metido en el partido se liquidaba. Siempre presionamos los penales no iban a ser la excepción. La mentalidad que hemos construido es muy fuerte y esto lo demuestra, seguiremos construyendo”, puntualizó el estratega.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen