Cocca desea salir de la mala racha contra Tigres.

El entrenador buscará que los Rojinegros puedan vencer a los universitarios regios.

Diego Cocca, entrenador del Atlas, aseguró que los Rojinegros intentarán aprovechar al máximo el compromiso ante Tigres por la Jornada 3 del Guard1anes 2021 BBVA MX, con todo y la posible ausencia de André-Pierre Gignac, que causó baja por lesión.

Por lo tanto, “al principio lo que queremos es no pensar en el pasado. Todavía el equipo no se ha soltado, estamos en ese proceso, no se puede cambiar la cabeza de un equipo de un tiempo para otro. Necesitas resultados que tienes que ir a buscar.

“Está claro que Tigres es un equipo que viene jugando juntos, con el mismo técnico desde hace muchos años, los jugadores que jueguen van a jugar a lo mismo. Es una motivación extra porque si podemos jugar bien contra un equipo grande como Tigres nos puede ayudar con la confianza”, comentó en conferencia de prensa.

Sobre las rotaciones que ha tenido que hacer, Cocca admitió que han sido por un tema de bajas en el equipo y que aún está en la búsqueda del mejor once para revertir los malos resultados del Atlas.

Además “el potencial está, el trabajo está, ahora lo tenemos que transformar en buenas actuaciones y buenos resultados. Estoy convencido que estamos en ese camino. Queremos que sea Tigres que nos motive a dar lo máximo y que nos devuelva la alegría de jugar al futbol.

Finalmente, “cuando uno no encuentra lo que busca, sigue buscando. Si cambiamos la delantera fue porque Furch se lesionó. Fuimos pasando muchas situaciones para encontrar el mejor equipo para poder ganar el partido que viene”, agregó.

