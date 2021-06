Coca-Cola tiene perdidas millonarias tras desprecio de Cristiano Ronaldo. Como todos sabemos, Cristiano Ronaldo es una figura que tiene un impacto mundial impresionante. Como prueba de eso esta lo que pasó este lunes en una rueda de prensa previa al partido de Portugal contra Hungría, en donde el portugués apartó de su mesa dos botellas de Coca-Cola e invitó a la gente a que tome más agua.

Cristiano Ronaldo y su acción en contra de la marca Coca-Cola, patrocinador oficial de la EURO 2020; quitó dos botellas en su conferencia de prensa, levantó una de agua y pidió que todos tomen agua, "Coca Cola no" #CR7 #CristianoRonaldo #Por #EURO2020 pic.twitter.com/KyretDnWTT — Futbol League Press (@futleaguepress) June 15, 2021

“¡Agua! Coca-Cola…”, fue lo que dijo Ronaldo. Esto ocasionó una repercusión negativa para la marca de refrescos, ya que después de este gesto de desprecio, las acciones de la Coca-Cola se desplomaron hasta los 55.22 dólares, cuando antes se encontraban en 56.10 dólares por acción previo a los comentarios del delantero.

Esto también provocó una gran caída de la empresa en el mercado bursátil, pues tuvo un brutal descenso del 1.6%. Básicamente y en términos económicos, Coca-Cola, una de las empresas más grandes del mundo, pasó de valer 242 mil millones de dólares a 238 mil millones. Unas pérdidas totales de 4.000 millones de dólares.

Coca-Cola tiene perdidas millonarias tras gesto de desprecio de Cristiano Ronaldo en conferencia de prensa

Cabe aclarar que CR7 siempre ha expresado su interés en que los niños tengan una dieta sana y saludable, alejada de azúcares y grasas. En una ocasión se le cuestionó en una entrevista sobre su relación con su hijo respecto a estos temas alimenticios. “Soy duro con mi hijo. En ocasiones bebe Coca-Cola y Fanta, y come patatas fritas y él sabe que no me gusta”, afirmó en dicha entrevista.

Impresionante la caída en Bolsa de Coca Cola por el gesto de Cristiano Ronaldo en la rueda de prensa, apartando las botellas del refresco en favor del agua.https://t.co/gg7VqXMruT#cocacola #cristianoronaldo #CR7 #marketingdeinfluencers #influencers #bolsa #mercsdos #empresas — José María López (@jmlhiguera) June 15, 2021

Hasta el momento, la empresa aún no se ha pronunciado al respecto sobre la situación, a pesar de que es uno de los principales patrocinadores de la Eurocopa, torneo en donde participa el portugués.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen