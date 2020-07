Coach de los Indios de Cleveland se ausentará de la temporada. A 18 días del comienzo de la temporada 2020 de las Grandes Ligas, el manager de los Indios de Cleveland, Terry Francona, anunció que no contará con uno de sus más leales asistentes. Brad Mills comunicó al equipo que se ausentará el resto del año debido a la pandemia de COVID-19 y pasará los próximos meses en compañía de su familia.

Tito said bench coach Brad Mills elected to go home to his family for the season. pic.twitter.com/UeSkIbwjmA — Cleveland Sports Talk (@CLEsportsTalk) July 5, 2020

“Sé en mi corazón que tomó la decisión correcta. Si alguna vez hay un momento agridulce, fue ayer mientras me despedía de él”, expresó Franco al dar a conocer la noticia. Mills ha trabajado a lado de Terry desde hace algunos años como coach de banca con los Phillies de Philadelphia y Medias Rojas de Boston.

Cleveland bench coach Brad Mills, who has been with manager Terry Francona for nearly 20 years, has opted out of the 2020 season. — Bob Nightengale (@BNightengale) July 5, 2020

Brad Mills, 63 años, tuvo un periodo de tres temporadas como manejador de los Astros de Houston, sin embargo, fue despedido en 2012. Tras su etapa como manager, Mills se incorporó de nueva cuenta como asistente de Terry Francona.

El día de ayer, David Price, lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, informó que se ausentará de la temporada por la contingencia sanitaria. El zurdo estaba programado a devengar casi 12 millones de dólares, salario prorrateado para el calendario de 60 partidos, y adelantó que regresará en 2021 a la novena angelina.

Main takeaways from today including Indians manager Terry Francona's comment on a potential name change for the franchise and bench coach Brad Mills opting to return home — https://t.co/xuIcdtcsrS — Ryan Lewis (@ByRyanLewis) July 5, 2020

Anteriormente, Mike Leakie (Diamantes de Arizona), Joe Ross (Nacionales de Washington), Ryan Zimmerman (Nacionales de Washington) e Ian Desmond (Rockies de Colorado) expresaron su negativa a participar en la campaña en medio de la pandemia de COVID-19. La temporada regular arrancará el próximo 23 y 24 de julio.

