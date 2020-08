Coach de los Atléticos se disculpa tras realizar saludo nazi. Ryan Christenson, coach de banca de los Atléticos de Oakland, pidió disculpas tras realizar un saludo nazi al final del partido entre los californianos y los Ranges de Texas el pasado miércoles. Christenson fue captado en cámara con su brazo derecho completamente estirado, como saludaban los militares a Adolfo Hitler, lo que causó un gran revuelo e indignación.

A clear Nazi salute from Oakland @Athletics bench coach Ryan Christenson today. His apology does not suffice.pic.twitter.com/wAtP6TDuy5

— Joshua Potash (@JoshuaPotash) August 7, 2020