CMB revisará sus procesos de selección de rivales tras la pelea del Canelo. La pelea de Saúl Álvarez ante Avni Yildirim generó una gran cantidad de burlas y críticas debido a su corta duración y a la exhibición que dio el retador del Canelo. El Robot, como es conocido Yildirim, fue elegido como contrincante obligatorio del mexicano por la Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y tras el fiasco que resultó ser el combate, este organismo revisará sus protocolos para seleccionar a los rivales.

Después de la pelea de Saúl "Canelo" Álvarez ante Avni Yildirim Mauricio Sulaimán el presidente del Consejo Mundial de Boxeo reconoció que se hará una revisión sobre los criterios para elegir a los retadores obligatorios pues el boxeador turco dejó que desear

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, reconoció que el organismo que encabeza debe analizar los métodos para elegir mejores rivales obligatorias y brindar mayor espectáculo a los aficionados al box. “Definitivamente tenemos que ir atrás y revisar lo que está pasando, cómo las cosas evolucionan”, declaró Sulaimán en entrevista con Boxing Social.

Mauricio Sulaimán señala que el rival Canelo Álvarez cumplió con los requisitos del organismo

Pese a esta autocrítica, el presidente del CMB reconoció que Canelo Álvarez fue muy superior a Yildirim en el combate y por ende fue justo vencedor. Además, aceptó que el nivel que mostró el Robot fue decepcionante y reiteró que se deberán revisar las reglas para el proceso de selección de contrincantes en las defensas obligatorias.

“Canelo lució muy bien, poderoso, no falló ningún golpe, fue tremendamente certero. La diferencia fue inmensa. Lo siento por Avni Yildirim, a veces en el papel no refleja las acciones y fui desafortunado, tuve grandes expectativas. Es cuestión de que tenemos que revisar el proceso que no está funcionando con algunas reglas”, añadió.

El Presidente del CMB analiza a detalle #CaneloYildirim y nombra a Ernesto Amador Embajador del WBC Store

Saúl Álvarez necesitó solamente tres rounds para vencer a Avni Yildirim, a quien mandó a la lona en una ocasión.

