CMB anuncia que Roberto Durán “se encuentra con ánimos”.

La leyenda del boxeo Roberto ‘Manos de Piedra’ Durán se encuentra “de buen humor y camino a su recuperación” tras dar positivo a COVID-19 el jueves por la noche.

“La familia Durán pidió al CMB que notificara a la comunidad del boxeo que nuestro gran campeón, Roberto Durán, se encuentra con ánimos y camino a su recuperación. Los mejores deseos, queremos verte recuperado”, se lee en el mensaje del organismo.

El doctor que aparece junto a Durán en la foto es Tomás Javier Tapia, quien publicó la foto para dar esperanzas a todos los fanáticos.

“Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar en tu esquina junto a los mejores médicos neumólogos, quienes estamos seguros que vas a salir victorioso”, escribió el doctor en su cuenta de Instagram.

The Durán family asked The WBC to notify the entire boxing community that our great champion, Roberto Duran, is in very good spirits and on his way to recovery!

Much love champion, we want to see you very well! pic.twitter.com/RcEV71CKZQ

— World Boxing Council (@WBCBoxing) June 27, 2020