Clubes del Ascenso MX acudirán al TAS.

Se asesorarán con abogados de peso internacional, según el periodista Rubén Rodríguez.

Los equipos del Ascenso MX no se quedarán de brazos cruzados tras el cambio en el reglamento.

La abolición del ascenso y descenso en el fútbol es una cuestión ilegal, desde su punto de vista, por lo que acudirán a las instancias correspondientes para levantar su queja.

Rubén Rodríguez reveló que son cuatro los clubes los que se están reuniendo para levantar la voz; donde en caso de necesitarlo, irán hasta el TAS.

El conductor de Agenda FOX Sports informó que: Leones Negros, Correcaminos, Venados y Mineros, están recopilando un expediente para reclamar la decisión de la FMF.

Por otra parte, este grupo del Ascenso MX conformará un equipo legal poderoso, el cual será encabezado por Martín Campechano; mientras que será respaldado por abogados de talla mundial como Juan de Dios Crespo y Ariel Reck.

De acuerdo con Rubén Rodríguez, estos abogados son expertos en derecho deportivo, quienes han estado involucrado en temas internacionales como en el fichaje de Neymar con Barcelona, o que han puesto a temblar a FIFA.

Clubes del Ascenso MX acudirán al TAS.

Para finalizar, el conductor de Agenda FOX Sports aseguró que están dispuestos a negociar con la FMF para echar para atrás la abolición del ascenso y descenso, quienes propondrían la idea de que sólo exista la posibilidad de subir de categoría, y que ninguno baje.

Alejandro Vela jugador de Venados no tiene miedo, puesto que si lo bloquean, optaría por ‘colgar los botines’: “Prefiero levantar la voz ahora que estoy en activo, y no cuando ya me retiré”.

"NO TEMO EN REPRESALIAS, Y SI HUBIERA, NO ME IMPORTARÍA" Alejandro Vela no tiene miedo, puesto que si lo bloquean, optaría por 'colgar los botines': "Prefiero levantar la voz ahora que estoy en activo, y no cuando ya me retiré" @ruubenrod @AgendaFOXSports pic.twitter.com/NW28pHnlH7 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 7, 2020

Síguenos Twitter @ElDictamen en