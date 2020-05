Clubes de la segunda división de los Países Bajos demandan a la KNVB. Debido a la pandemia de COVID-19, el gobierno de los Países Bajos ordenó la cancelación de la temporada Eredivisie, así como los eventos multitudinarios hasta el 1 de septiembre. Por lo anterior la Real Asociación Neerlandesa de Futbol (KNVB) determinó suspender el ascenso y el descenso en la ligas.

ÚLTIMA HORA 📣. La KNVB ha decidido CANCELAR la #Eredivisie 🇳🇱. No habrá ni descensos ni ascensos de la Eerste Divisie. El Ajax acaba 1° pero sin título de campeón. El Sittard se salva de promoción y no descienden ni Waalwijk ni ADO Den Haag. #COVID19 pic.twitter.com/ZDamB3g2P3 — Fútbol Total (@FT_Total) April 24, 2020

Sin embargo, esta medida perjudicó a SC Cambuur y De Graafschap, clubes que lideraban la Eerste Divisie (segunda división neerlandesa) tras 29 fechas y a falta de otras nueve por disputar. Ante la imposibilidad de obtener la posibilidad de concretar su llegada al máximo circuito, este par de equipos optó por demandar ante una corte la anulación de la decisión de la KNVB.

🇳🇱⚽️ Hoy hubo audiencia ante el juez en el caso de los dos equipos punteros de la Eerste Divisie (segunda división) de NL 🇳🇱, Cambuur y De Graafschap, que están peleando la decisión de la KNVB de anular los ascensos. El juez les dijo que antes del 14 de mayo tendrá una decisión. https://t.co/yYcBYkKuP6 — Cecilia Lagos (@CeciliaLagos) May 8, 2020

“La decisión de la federación no es transparente, no tiene en cuenta criterios deportivos, no es objetiva y resulta desproporcionada para los demandantes. No es ni razonable ni justa, por lo que queremos que se revoque”, declaró el abogado que representa a los conjuntos ante la corte.

Tanto SC Cambuur y De Graafschap argumentaron que la KNVB utilizó “criterios deportivos”, clasificación en la tabla al momento del parón del torneo, para seleccionar a sus representantes para la Champions League y la Europa League. Pero esto mismo no fue tomado en cuenta para definir a los nuevos integrantes de la Eredivisie, así como los descendidos a la segunda categoría del balompié neerlandés.

Hoy ha habido audiencia ante el juez en el caso de los equipos de Eerste Divisie (2a División holandesa), SC Cambuur y BV De Graafschap, que no pudieron ascender esta temporada a la Eredivisie, pidiendo que suspenda la anulación de los ascensos decretada por la KNVB. pic.twitter.com/nQjQ7joTsQ — Ivan Quirós (@QuirosRuiz) May 8, 2020

SC Cambuur punteaba la clasificación de Eerste Divisie con 66 unidades. Por su parte, De Graafschap se ubicaba en el segundo puesto con 62 puntos, siete más que el tercer lugar (FC Volendam). La segunda categoría otorga un boleto directo a la primera división para el campeón de la temporada, mientras que los siguientes ochos equipos pelean por su ascenso a través de un repechaje.

