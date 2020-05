Clubes de la Premier League votan a favor de reanudar la temporada

Clubes de la Premier League votaron a favor de reanudar la temporada. A pesar de que todavía no se vislumbra en el horizonte una posible fecha de reanudación de la Premier League, los 20 clubes que integran este campeonato votaron a favor de concluir en el campo la temporada 2019-2020, así fue revelado por Karren Brady, vicepresidenta de West Ham.

West Ham vice-chairman Karren Brady insists that every Premier League club wants to complete the season despite there being "a lot of obstacles" to restarting the campaign. #westham #PremierLeague #COVIDー19 pic.twitter.com/yL5BBk7DT6 — Alkass Digital (@alkassdigital) May 2, 2020

“Durante la reunión de ayer (viernes) todos los clubes declararon que desean que la temporada se retome. Todo compromiso debe ser igualitario y respetar la integridad del juego”, expresó la directiva de los Hammers en su columna de este sábado publicada en el diario ‘The Sun’.

West Ham United vice-chairman #KarrenBrady says that every #PremierLeague club wants to complete the season but has warned "there are a lot of obstacles to overcome and no doubt many compromises to make."#WestHam #WHUFC pic.twitter.com/sSSdkJlV8k — World Sports Weekly (@wsportsweekly) May 2, 2020

Brady detalló que será el gobierno el que apruebe el plan de la Premier League para retornar a las actividades. “Está claro que el lugar de los partidos cuando se reanude el campeonato será sometido a la aprobación del gobierno y de las autoridades competentes”.

Clubes de la Premier League votaron a favor de reanudar la temporada; podrían disputar los juegos en territorio neutral

Asimismo, la directiva de West Ham habló sobre la propuesta de disputar el resto del calendario en terrenos neutrales. Karren Brady mencionó que esto podría ayudar a disminuir la cantidad de personas necesarias para realizar un partido.

"Without their approval this is going nowhere, so it's my intention to take my players through this in detail."#WHUFC vice-chairman Karren Brady says Premier League could be cancelled if conditions unsafe 👇 — Sky Sports (@SkySports) May 2, 2020

“Pueden argumentar que los terrenos neutrales protegen mejor la salud de todas las personas implicadas y reduce la carga de los servicios públicos como la policía y las ambulancias”, agregó en su columna.

La vicepresidente del West Ham United, Karren Brady, reveló este sábado que los clubes de la Premier League planean reanudar la temporada 2019-2020 en campos neutrales y con las medidas sanitarias necesarias https://t.co/xxtAfWgDKh — @diario24horas (@diario24horas) May 2, 2020

"There are a lot of obstacles to overcome" West Ham vice-chairman Karren Brady on the possible return of the #PL due to the #coronavirus pandemic Here: https://t.co/20px6fP2U1 📷 @AFPphoto pic.twitter.com/LqF3tBKs1U — AFP_Sport (@AFP_Sport) May 2, 2020

“Los jugadores y los entrenadores deben ser los principales responsables en materia de protocolo, por lo que hay mucho camino a recorrer antes de poder jugar de nuevo”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ