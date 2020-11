Club Tiburón viola los lineamientos de la LBM. Este viernes, los jugadores del Club Tiburón anunciaron que no se presentarán para el partido de la fecha 4 de la Liga de Balompié Mexicano (LBM), ante los Acaxees de Durango, debido a las deudas que mantiene la directiva con ellos. No habían pasado algunos minutos de esta información, cuando el presidente del equipo, Diego Bartolotta, consiguió nuevos futbolistas para afrontar este compromiso.

Plantilla del Club Tiburón se ausenta de partido por falta de pagos.https://t.co/fMESBYkEes — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 7, 2020

Un grupo de jugadores entrenaron el viernes por la tarde en el estadio ‘Los Héroes’, ubicando en el municipio de Tlapacoyan, bajo las órdenes del nuevo cuerpo técnico del equipo, que encabeza Daniel Bartolotta Pereyra.

¡Se bajan del barco! 😬 Jugador y cuerpo técnico del Club Veracruzano de Fútbol Tiburón dejan el equipo por no existir garantías tanto deportivas como administrativas. 🤔https://t.co/kXf8staAzr — Esto en Línea (@estoenlinea) November 6, 2020

Los futbolistas del Club Tiburón que protestaron por la falta de pagos no han presentado su renuncia o han solicitado su baja del equipo, salvo Jorge Enríquez que hizo pública su salida de la institución, por lo que el conjunto comandado por Diego Bartolotta atentaría contra el reglamento de la LBM al fichar nuevos elementos.

Los jugadores del Club Veracruzano de Futbol Tiburón no harán el viaje a Durango, para el partido de la fecha 4 de la Liga de Balompié, ante la falta de pagos. pic.twitter.com/mzcgv0Vb2g — Rafael Rivera (@RafaDato2) November 6, 2020

Hasta este momento, a los jugadores no les han dicho nada y estos no han presentado su renuncia, por lo que se supone que no está permitido por la LBM el ingreso de nuevos futbolistas. Esto sería una clara violación al reglamento de competencia de la nueva Liga.

Club Tiburón viola los lineamientos de la LBM al registrar nuevos jugadores sin dar de baja a los integrantes de la actual plantilla

Hasta esta hora, la LBM no había resuelto la situación de los adeudos a los elementos del Club Tiburón, ni la violación a su reglamento por parte de esta franquicia

El desastre del Club Veracruzano de Futbol Tiburón: Le deben 2 quincenas a los jugadores Renunció Gustavo Matosas (Presidente Deportivo) Renunció Carlos Cazarín (DT) Renunció el ‘Chatón Enríquez (uno de sus refuerzos estrella) Desalojaron a los jugadores de la casa club pic.twitter.com/VlTGttKBX6 — Rafael Rivera (@RafaDato2) November 6, 2020

El viernes, Carlos Cazarín y todo su cuerpo técnico presentaron su renuncia ante la crisis administrativa y deportiva que atraviesa el equipo porteño. El miércoles pasado, Gustavo Matosa anunció su salida del club debido a que el proyecto no va acorde con sus intereses. Mientras que Jorge Enríquez dio a conocer que dejaría al conjunto veracruzano después de que la directiva incumpliera con una serie de compromisos firmados en su contrato.

El Club Tiburón deberá enfrentar el sábado a los Acaxees de Durango, sin embargo, se desconoce si el juego de realizará conforme lo programado.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.