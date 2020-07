Club Tiburón podría fichar a Melitón Hernández. El Club Veracruzano de Fútbol Tiburón anunció el fin de semana el fichaje de Franco Arizala, sin embargo, no sería el único elemento con pasado en la Liga Mx que podría arribar al conjunto de la Liga de Balompié Mexicano (LBM). Diego Bartolotta, dueño del equipo, confirmó a ESPN que ha entablado pláticas con Melitón Hernández, exportero de los Tiburones Rojos de Veracruz.

“Nada más hemos platicado, tenemos una relación de amistad; no hemos avanzado con el tema del portero. Estamos buscando lo mejor para el arco y él no es una posibilidad, es la realidad. Lo único que sí, es que se acercó para saludarme, no hay nada con él, pero siempre cabe la posibilidad de un buen portero”, expresó el directivo.

¡Serían REFUERZOS! 🤯 El Club Veracruzano de Futbol Tiburón, de la Liga del Balompié Mexicano, quiere fichar a 'Gringo' Torres, 'Cacha' Arévalo y 'Puma' Pimentel. 💣💥 DETALLES. 👇https://t.co/mzIUn2Ymri pic.twitter.com/ST25OHMZoK — Futbol Picante (@futpicante) May 14, 2020

Asimismo, detalló que Egidio Arévalo, otrora integrante de los Tiburones Rojos, tiene interés en volver a México para jugar con el Tiburón en la LBM. Por otra parte, reveló que espera concretar la incorporación de Darío Burbano, exfutbolista de León, una vez que este concluya su contrato en diciembre con la escuadra colombiana Cúcuta Deportivo.

Club Tiburón podría fichar a Melitón Hernández y Egidio Arévalo es otra opción para el equipo jarocho

En la misma entrevista, Diego Bartolotta dio a conocer que buscará hacer contrataciones bombas que pongan a la LBM en los primeros planos e indicó que intentará sacar del retiro a Wesley Sneijder y a Dijibril Cissé, exjugadores con un gran cartel en el futbol europeo.

¡Preparan BOMBAZO en el Club Veracruzano de Futbol Tiburón! 💣💣💣 ¿Sneijder o Cissé? 🔥🔥🔥 👇 DETALLES 👇https://t.co/PPcuHeTwFr pic.twitter.com/JGapS33nYO — Futbol Picante (@futpicante) July 13, 2020

“Estamos buscando un referente mundial, o sea, algo que ‘rompa’ la Liga. Nuestras expectativas son altas y hasta ahorita lo que tenemos podría ser (Djibril) Cissé, si quiere regresar al futbol, y el otro sería (Wesley) Sneijder, que también anda buscando la posibilidad”, agregó en su plática con ESPN.

El Club Veracruzano de Tiburón ROMPERÍA el mercado de fichajes DE TODO EL FUTBOL MEXICANO#LigaDeBalompieMexicano #Sneijder #Cisse https://t.co/6rukfBU3Ii — SoyFutbol (@Soy_Futbol_) July 13, 2020

El Club Tiburón fue la primera franquicia de Veracruz en inscribirse a la LBM y retomó los colores de los extintos Tiburones Rojos. Aunque aún no ha confirmado su sede, se espera que comparte el estadio Luis ‘Pirata’ Fuente con Atlético Veracruz, el otro conjunto de la conurbación en esta nueva liga.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.