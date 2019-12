Club Roma sube un 3,50 % en la Bolsa ante posible compra

Pat Shurmur es despedido por los Gigantes de Nueva York. Los Gigantes de Nueva York anunciaron la destitución del entrenador en jefe, Pat Shurmur, tras dos temporadas al frente del equipo. Por otra parte, el equipo neoyorkino confirmó la permanencia del gerente general, Dave Gentleman, quien regresará para la campaña 2020 a pesar de los rumores que lo colocaban fuera de la institución.

Pat Shurmur acumuló dos campañas perdedoras con Nueva York y sumó un pobre récord 9-23. En 2019, los Gigantes tuvieron marca de 4-12 y en un punto de la temporada perdieron nueve encuentros consecutivos.

“Steve y yo hemos tenidos hemos tenidos muchas largas pláticas acerca del estado de los Gigantes. Esta mañana, tomamos la difícil decisión que será en beneficio de los intereses de la franquicia de remover de su cargo a Pat (Shurmur). Las últimas tres temporadas han sido extremadamente decepcionantes para la organización y para nuestros aficionados.

Pat ha sido un exitoso y altamente respetado entrenador de la NFL por 21 años y él no es el único responsable por nuestro récord. Pero llegamos a la conclusión que lo mejor es tener un nuevo comienzo con el staff de entrenadores”, declaró el dueño del equipo, John Mara, al dar a conocer la noticia.

Cuando comience la temporada de 2020, los Gigantes, alguna vez un equipo modelo de estabilidad, tendrá su quinto entrenador en jefe en la últimas seis campañas.

