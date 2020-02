Club Los Pachis es Bicampeón en el Central Soccer 5.

Super Bowl: Mexicanos que han levantado el trofeo Vince Lombardi. La NFL ha indicado la importancia que tiene en trascender más allá de las fronteras de Estados Unidos y ha apuntado a México como un país en el que tiene interés en arraigarse y estrechar lazos. La historia entre nuestro país y la NFL data desde hace muchos años, desde las transmisiones de los partidos hasta encuentros de temporada regular en territorio azteca.

Sin embargo, un terreno que aún no es muy explorado es el de los jugadores mexicanos en la NFL. A pesar de que no han sido muchas las carreras exitosas, algunos connacionales han conseguido el mayor logro colectivo: ganar el Super Bowl.

Solamente dos mexicanos han levantado el trofeo Vince Lombardi, ambos pateadores. Raúl Allegre y Efrén Herrera hicieron historia para nuestro país al ganar títulos en la NFL.

Efrén Herrera, nacido en Guadalajara el 30 de julio de 1951, fue seleccionado por los Leones de Detroit en la séptima ronda del Draft de 1974. El pateador jalisciense se convirtió en el segundo mexicano escogido en el sorteo de novatos de tras de su paisano Tom Fears.

A pesar de ser elegido por Detroit, Herrera fue dejado en libertad en septiembre de ese mismo año y fichó por los Vaqueros de Dallas para remplazar a Toni Fritsch, quien causó baja debido a una lesión de rodilla.

Después de perder la temporada de 1975 por lesión, Herrera regresó y ganó el puesto de pateador del equipo y dos campañas más tarde, el tapatío formó parte del equipo que ganó el Super Bowl XII. Dallas venció 27-10 a los Broncos de Denver. El mexicano acertó dos goles de campo y consiguió tres puntos extras.

El segundo mexicano en levantar el trofeo Vince Lombardi fue Raúl Allegre, quien nación en Torreón, Coahuila el 21 de febrero de 1959. El pateador no fue seleccionado en el Draft de 1983, pero fue contratado como agente libre por Dallas, empero, fue cambiado semanas después a los Potros de Baltimore.

El lagunero fue dejado en libertad por Baltimore en 1985 y fue fichado por los Gigantes de Nueva York debido a la lesión de Ali Haji-Sheik. En su primer año con Nueva York, Allegre consiguió ganar el Super Bowl XXI.

El coahuilense acertó un gol de campo y cuatro puntos extras. Allegre ganó otro Súper Tazón (XXV), sin embargo, no participó debido a una lesión que lo marginó por esa temporada.

2 days to go until the #Giants season opener. Love today for former Super Bowl XXI kicker, Raul Allegre. #NYG pic.twitter.com/1nOrbCFbXN

— Big Blue Chicago (@BigBlueChicago) September 6, 2014