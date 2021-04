Club Deportivo Orizaba ya conoce sus rivales en la UPSL.

Se realizó la primera junta de dueños de los equipos que participarán en la primera temporada de la UPSL MX.

El Club Deportivo Orizaba tuvo representación con su director general Pedro Tiburcio en donde se conoció el inicio de temporada que será tentativamente el 29 de mayo.

Todo dependerá de que la autoridad sanitaria en cada estado autorice el ingreso de público a los estadios.

Además, el campeonato se conformará de 7 grupos de 6 equipos y un grupo de 7 equipos dónde militará el Club Deportivo Orizaba. Será la próxima semana cuando se informe a cada directiva el calendario de juegos para realizar su planeación del torneo.

GRUPO 8: Chacarita Mix (Oaxaca), Marsa FC (Tuxtepec, Oaxaca), Toros Sime (Veracruz), Efar FC (San Martin Texmelucan, Puebla), Atlético Puebla (Puebla), Orizaba FC (Orizaba), Motoko FC (Chipas).

Cabe destacar que el sistema de competencia será que pasaran a la liguilla los dos mejores equipos de cada grupo para posterior enfrentarse en etapas hasta llegar a la gran final.

Este sábado 24 de abril, los dirigidos por Lucas Ayala inician con sus encuentros de preparación.

El primer equipo a enfrentar será los delfines UGM de la Tercera división profesional partido que se realizara de cuatro tiempos de 30 minutos a fin de observar a todos los jugadores y realizar diversas variantes.

Entre los acuerdos que también se tomaron, está el arranque de la temporada, que será el próximo 26 de mayo y avanzarán a la liguilla los dos primeros lugares de cada grupo.

Los 16 equipos que avancen a la postemporada, serán divididos en dos zonas para disputar los encuentros de liguilla y surja el primer campeón de la UPSL MX.

A la par también habrá un Torneo de Reservas, cuyos partidos se jugarán como preliminar de cada uno de los encuentros.

La UPSL MX tiene contemplado arrancar en el mes de agosto torneos en categorías menores, Sub 20, Sub 17 y Sub 15. Además de la rama femenil.

Club Deportivo Orizaba ya conoce sus rivales en la UPSL.

La UPSL MX tendrá presencia en 17 estados de la geografía mexicana, Veracruz, Campeche. Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Puebla, Estados de México y Querétaro.

Además de Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, Durango, Tamaulipas, Coahuila, Sonora y Baja California.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen