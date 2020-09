Club de Fútbol Bulldogs vuelve a ganar en la Liga Oropeza. El Club de Fútbol Bulldogs Trigal continuó con su paso perfecto en la edición 2020 del Torneo de Verano de la Liga de Fútbol Infantil y Juvenil Roberto Oropeza González. Durante el fin de semana pasado sus categorías Sub 15 y Sub 17 lograron su tercer triunfo en fila y se confirman como uno de los principales favoritos al título de campeonato de pretemporada.

En esta oportunidad los cuadros de Sambu Palma y Águilas del América fueron las víctimas en la tercera jornada del torneo que se disputa en las instalaciones de La Primavera, en Medellín de Bravo.

Bajo el mando del director técnico Rogelio Calderón y su auxiliar Daniel “Churro” Román, los Bulldogs se preparan para lo que será su participación en la edición 2020 de la Liga Nacional Juvenil Scotiabank que está próxima anunciar el arranque de su temporada.

Recordar que este Club de Fútbol Invita a todos los jóvenes veracruzanos a sumarse a sus equipos Sub 13 (2007-2008) Sub 15 (2005-2006) Sub 17 (2003-2004) y Sub 19 (2001-2002) con refuerzos 1999 y 2000.

Los entrenamientos se realizan en la cancha 6 de La Primavera, donde los alumnos trabajan con un preparador físico certificado; además de poder acceder a entrenamientos personalizados; preparación de alto rendimiento, así como al trabajo mental encaminado al fútbol profesional, que es necesario para los jóvenes en desarrollo.

Para mayores informes los interesados podrán contactar al coordinador administrativo del proyecto Luis Ramírez al teléfono 2291073093.

