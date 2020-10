Clayton Kershaw no abrirá por los Dodgers este martes ante los Bravos. Los Dodgers comenzaron la Serie de Campeonato de la Liga Nacional con una dura derrota ante los Bravos y este día, cuando se preparaban para el segundo cotejo, recibieron una mala noticia. El equipo anunció que Clayton Kershaw no podrá abrir el partido de este martes, por lo que Los Ángeles echará mano de otro lanzador.

Los angelinos revelaron que Kershaw se quejó de espasmos en su espalda, por lo que decidieron saltarse su salida y darle la pelota para este importante compromiso a Tony Gonsolin, quien hará su presentación en la postemporada hoy. Se desconoce el tiempo en que el pícher zurdo estará fuera de acción.

Clayton Kershaw will not start Game 2 of the NLCS due to back spasms, Tony Gonsolin to start in his place pic.twitter.com/XfdegQTFRe

— Bleacher Report MLB (@BR_MLB) October 13, 2020