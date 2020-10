Clayton Kershaw abrirá por los Dodgers el juego 1 de la Serie Mundial. Los Dodgers de Los Ángeles consiguieron un poco probable regreso ante los Bravos de Atlanta y calificaron por tercera vez en cuatro años a la Serie Mundial. A partir del martes, los californianos buscarán su primer título de las Grandes Ligas en 32 años, cuando se midan a las sorprendentes Rayas de Tampa Bay.

Clayton Kershaw will start Game 1 of the World Series Kershaw vs. Glasnow gonna be fun 🍿 pic.twitter.com/zbi1AGzCev — Bleacher Report MLB (@BR_MLB) October 19, 2020

Con su rotación picheo exprimida, Dave Roberts, manager del equipo, echará mano de su lazandor más experimentado y descanso. El equipo angelino anunció que Clayton Kershaw será el abridor del primer partido el martes por la noche en el estadio Globe Life Park, ubicado en Arlington, Texas. El zurdo es conocido por sus dificultades a la hora de abrir en la postemporada.

Clayton Kershaw will start Game 1 of the World Series, the @Dodgers announced. pic.twitter.com/hpdZHPI4tf — SportsCenter (@SportsCenter) October 19, 2020

El histórico lanzador tiene marca de 2-1 y efectividad de 3.32 en tres aperturas durante estos playoffs. De por vida en postemporada, el texano tiene récord de 11-12 y un promedio de carreras limpias de 4.31, muy por encima del 2.43 que tiene en temporada regular, por lo que ha sido criticado duramente por aficionados y miembros de la prensa.

Clayton Kershaw abrirá por los Dodgers el juego 1 de la Serie Mundial ante las Rayas de Tampa Bay

Kershaw tendrá como rival monticular al joven Tyler Glasnow, encargado de abrir la Serie Mundial por Tampa Bay. El pícher de los Dodgers solo vio acción en un encuentro en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y cargó con la derrota al permitir cuatro anotaciones en poco más de cinco entradas lanzadas ante Atlanta.

$28.3M: Cost of the Tampa Bay Rays entire prorated payroll this season. $32.3M: Cost in prorated salaries of Clayton Kershaw, Mookie Betts, Justin Turner and Kenley Jansen. — Darren Rovell (@darrenrovell) October 19, 2020

Este martes, en punto de las 19:09 horas, Dodgers y Rays abrirán la Serie Mundial, que por primera ocasión se jugará en sede neutral.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.