Claude Makélélé revela que amenazó a Ronaldinho en un juego. Ronaldinho cautivó al mundo entero con su talento para jugar el futbol. Semana a semana, el brasileño maravillaba a los aficionados con su técnica, golpeo, velocidad y gambetas, esto lo convirtió en el mejor jugador del planeta. Pero no todos estaban feliz con la magia que derrochaba en el campo el ex integrante de Barcelona.

🇫🇷 Claude Makélélé: "At one point in the game I went over to Ronaldinho and said 'I prefer that you show good manners in dribbling against me because if there are any of those PlayStation tricks… I'll send you to the hospital.’”

Brilliant. 🤣 pic.twitter.com/yk1GHuZrzT

— FutbolBible (@FutbolBible) April 24, 2020