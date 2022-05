Clasifican 23 judokas de Veracruz a Nacionales CONADE.

Logran su calificación en el Macro Regional efectuado en Oaxaca. La sede de los Nacionales CONADE es Sonora

Al concluir el Macro Regional de Judo efectuado en Oaxaca, el estado de Veracruz califica a 23 judokas para lo que serán los Nacionales CONADE 2022, disciplina que tendrá como sede Hermosillo, Sonora.

La delegación veracruzana de judo asistió con 35 judokas al Macro Regional, en donde logró meter a 23 exponentes a la máxima justa nacional, en donde el objetivo es igualar o superar las dos medallas de oro obtenidas el año pasado cuando los Nacionales CONADE se realizaron en Monterrey, Nuevo León.

La Asociación de Judokas del Estado de Veracruz a cargo de Juliana Palma Valerio, agradeció al Instituto Veracruzano del Deporte que dirige José Alberto Nava Lozano, por el apoyo brindado a las y los judokas veracruzanos que participaron en este proceso clasificatorio rumbo a los Nacionales CONADE 2022.

Fueron dos días de intensa competencia en las dos áreas destinadas para tal fin, evento que dominó el estado de Veracruz con 23 clasificados, de los 35 con los que se presentó en Oaxaca, seguido por Quintana Roo, con 18 boletos al nacional, de los 24 que inscribió y en tercero Yucatán con 14 pases de los 18 con los que participó.

En este Macro Regional y de acuerdo al anexo técnico de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), calificaron los primeros y segundos lugares a los Nacionales CONADE 2022, por lo que serán 23 los deportistas que buscarán las medallas.

Los que calificaron en primer lugar son Eidry Josselyn Hernández Galván (Sub 15 -44 kg), Elisur Pérez Hernández (Sub 15 -53 kg), Luz Gabriela Ronquillo Posan (Sub 15 +64 kg), Gadiel Antonio Cabrera Aguirre (Sub 18 -55 kg), Arturo Alonso Ortiz Pérez (Sub 21 -57 kg), Dione Danae Rodríguez Cruz (Sub 21 -57 kg) y María Esther Landa Valencia (Sub 21 +78 kg).

Mientras que los calificados que lograron plata en el Macro Regional son Ángel Gael Luna Hernández (Sub 15 -44 kg), Lex Espejel Ramos (Sub 15 -64 kg), Aranza Bello Martínez (Sub 15 -36 kg), María Fernanda Sánchez Mendoza (Sub 15 -48 kg), Jamie Crystal Serrano Salazar (Sub 15 -58 kg), Daniela Torres Palacios (Sub 15 -64 kg).

Así como Jesús Alexis Rodríguez Gaspar (Sub 18 -73 kg), Arturo de Jesús Cobix Pérez (Sub 18 -81 kg), Mauro Alexander Guatemala García (Sub 18 +90 kg), Carol García Salazar (Sub 18 -40 kg), Adriana Guadalupe Rodríguez Méndez (Sub 18 -48 kg), Guadalupe Domingo Méndez (Sub 18 -52 kg).

Además de Erick Brandon González Rojas (Sub 21 -73 kg), Hannia Karyme Córdova Manzo (Sub 21 -52 kg), Luisa Fernanda Cano García (Sub 21 -63 kg), Fernanda Montserrat Landa Valencia (Sub 21 78 kg) y María Esther Landa Valencia (Sub 21 +78 kg).

Los entrenadores que asistirán a los Nacionales CONADE 2022 son Alexis Efraín Hernández Becerril, Ariel Froilán Mejía Rodríguez, Julián Gutiérrez Palma y Juan Daniel Mil Guzmán. La delegada es Juliana Palma Valerio como presidenta de la Asociación de Judokas del Estado de Veracruz.

