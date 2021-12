Clásico Femenil Real Madrid vs Barcelona en Champions.

La mexicana Kenti Robles se medirá ante las blaugranas en los Cuartos de Final del torneo europeo femenil.

Real Madrid, debutante en competición europea y que en sus filas cuenta con la mexicana Kenti Robles , y el Barcelona, defensor del título, se enfrentarán en los Cuartos de Final de la UEFA Champions League femenil tras el sorteo celebrado este lunes en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza.

Tal y como había vaticinado la azulgrana Alexia Putellas, declarada mejor jugadora del mundo este año, habrá ‘clásico’. La ‘mano inocente’ de Patrizia Panico, exdelantera italiana y embajadora de la Final de Turín, y de Nadine Kessler, responsable de futbol femenino de la UEFA, no ‘falló’. La ida se jugará en el feudo madridista el 22/23 de marzo y la vuelta en el azulgrana el 30/31 de marzo.

El Real Madrid, que dio la sorpresa al eliminar en la ronda previa al Manchester City, se ha plantado en estos Cuartos de Final como segundo del Grupo B tras el Paris Saint Germain y por delante del Kharkiv ucraniano y del Breidablik islandés.

El Barcelona, dominador del futbol español y europeo, se clasificó con una gran autoridad tras ganar los seis encuentros del Grupo C al Arsenal inglés, al Hoffenheim alemán y al Koge danés, con 24 goles a favor y tan solo uno en contra.

El conjunto azulgrana es el claro favorito para este enfrentamiento. De hecho, en los dos años de vida del Real Madrid siempre le ha ganado. La pasada temporada venció los dos encuentros de Liga (por 0-4 y 4-1). Y en la presente el equipo que dirige Jonatan Giráldez se impuso al de Alberto Toril el pasado día 12 en el Alfredo di Stéfano por 1-3.

El que supere la eliminatoria se enfrentará en Semifinales al ganador de la eliminatoria ArsenalWolfsburgo. Mientras que por el otro lado del cuadro se puede producir un duelo entre los equipos franceses, Paris Saint Germain y Olympique Lyon, que sobre el papel son superiores a Bayern Múnich y Juventus, respectivamente.

También en la UEFA Champions League femenil se eliminó la regla de los goles fuera de casa. Por lo que los empates después de los dos encuentros de Cuartos de Final o Semifinales irán a la prórroga, independientemente del número de tantos marcados por cada equipo como local y visitante. Si no se deshace la igualada se recurrirá a la tanda de penaltis.

Cuartos de Final (22/23 y 30/31 marzo): Bayern Múnich – Paris Saint Germain, Juventus – O. Lyon, Arsenal – Wolfsburgo y Real Madrid – Barcelona.

Semifinales (23/24 abril y 30 abril/1 mayo): 1. Ganador Real Madrid-Barcelona vs Ganador Arsenal-Wolfsburgo, 2. Ganador Juventus-O. Lyon vs Ganador Bayern Múnich-PSG. Final. Juventus Stadium, Turín: Ganador Semifinal 1 vs Ganador Semifinal 2.

