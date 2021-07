Ciudad de México no cerrará los estadios por repunte de COVID-19. A pesar de la nueva ola de contagios de COVID-19, la Ciudad de México no planteará cerrar los estadios deportivos. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló que se buscará mantener abierta la economía de la capital mexicana, por lo que rechazó afectar a los equipos de esta ciudad.

“Nuestro caso no (cerrar estadios). No estamos cerrando ninguna actividad. En este momento el impacto económico ha sido muy duro para la ciudad y el objetivo es vacunar. No tenemos como objetivo disminuir ninguna actividad social, económica o cultural”, declaró la morenista este día.

La afirmación de Sheinbaum llega a escasos seis días de que arranque el torneo Apertura 2021 de la Liga Mx. A pesar de que los clubes contarán con permiso para abrir sus inmuebles y recibir sus aficionados, América optaría por la prudencia y jugaría sin público en el comienzo del certamen.

De acuerdo a ESPN, las Águilas cerrarán el estadio Azteca para sus primeros juegos como local y solo lo abrirían una vez que el semáforo epidemiológico y las autoridades den su visto bueno. Por su parte, Pumas y Cruz Azul no han emitido una postura oficial y están a la espera de conocer la determinación del gobierno capitalino.

Actualmente, la Ciudad de México se encuentra en amarillo en el semáforo epidemiológico, lo que permitiría el acceso controlado de personas a eventos multitudinarios. Sin embargo, en los últimos días se ha registrado un aumento acelerado en los contagios en esta ciudad.

América debutará en el Apertura 2021 como visitante, mientras que Pumas se estrenará como local el 25 de julio ante Atlas. Cruz Azul hará lo propio un día más tarde, cuando reciba a Mazatlán FC.

