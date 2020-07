Cindy Dandois, la peleadora de UFC que recurre al cine de adultos para sobrevivir. La crisis econ贸mica originada por el COVID-19 ha orillado a muchos deportistas a tomar medidas dr谩sticas para sobrevivir. Tal es el caso de la peleadora de la UFC, Cindy Dandois, quien tuvo que incursionar en el cine de adultos para hacerle frente a la situaci贸n.

Con cinco hijos y una gran trayectoria en el mundo deportivo, espec铆ficamente en artes marciales mixtas, Cindy Dandois tuvo que recurrir a la p谩gina OnlyFans para solventar sus problemas econ贸micos.

Debido a la crisis por COVID-19, todas las peleas quedaron suspendidas. Hecho que golpe贸 directamente en los bolsillos de la belga que adem谩s perdi贸 su gimnasio.

I lost my gym during this Covid-lockdown, no help from our gouvernement and fights cancelled,… leaving me with big financial problems. I descided to make an Only Fans so I can collect the money to re-open the gym and give the youngsters their home back. https://t.co/MrlSr9hLLv pic.twitter.com/2OwRACfyMt

— Cindy Dandois (@DandoisCindy) June 28, 2020