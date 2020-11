Cinco acciones de gratitud: Por Roberto Matosas.

He visto a tantas organizaciones durante mi carrera profesional que se debilitan y se marchitan porque no había espíritu de contribución… Con esto quiero decir, las personas que están en la organización no se ven a sí mismos como los dueños de su misión. Son simplemente empleados contratados para hacer un trabajo.

Una cultura de contribución se basa en una base de reconocimiento y agradecimiento.

Por lo general, la gente aprecia las gracias como respuesta a un regalo de algún tipo. Como respuesta, es menos un acto de iniciativa, porque la decisión de escribir una nota, en lugar de enviar un correo electrónico, es un acto más de iniciativa debido a que el esfuerzo y los propósitos son mayores.

El propósito aquí es entender cómo el aumento de las contribuciones de las personas es una forma de compromiso.

Hay cinco acciones de gratitud que son actos de iniciativa personal. Ellos son intencionales y estratégicos. Son actos de reciprocidad que proporcionan sentido y realidad a las conexiones que hemos hecho. Echemos un rápido vistazo a cada uno para comprender su función como fuentes de contribución.

Di gracias. Demasiado a menudo decir gracias es una manera de cerrar una conversación. No nos referimos a eso. En su lugar, estamos expresando una perspectiva que identifica la forma en la conexión a una persona, grupo o comunidad que ha hecho una diferencia para ellos. Nuestra acción de gracias contribuye al fortalecimiento de los lazos que unen a un entorno social o de la organización en conjunto. He escuchado que decir gracias es la “lubricación” que engrasa las ruedas de la sociedad, lo que les funciona sin problemas. Esto es parte de su contribución.

Devolver: Cuando devolvemos el servicio, estamos dando lo que contribuye a una persona, una organización o una comunidad que nos ha dado. Este es el corazón de lo que conocemos como el voluntariado y la filantropía. Para mucha gente, aquí es donde se realizan nuestros aportes más significativos.

Demos la bienvenida: Este acto de hospitalidad, crea un ambiente de apertura, invitando a la gente a unirse a los participantes que dan, crean y contribuyen con sus dones y talentos. La apertura y el voluntariado no son acciones automáticas. Se trata de acciones intencionales de la iniciativa que crea la oportunidad para una organización de desarrollar una cultura de contribución abierta. Cuando hay apertura para contribuir, existe un compromiso.

Honrar a otros: Cuando practicamos el honor- el reconocimiento- estamos elevado la relación humana que existe en una organización o una comunidad. No puedo pensar en una contribución más importante que crear un ambiente donde se honra a cada persona con respeto y agradecimiento por las contribuciones que ellos hacen. Haz esto y la motivación de contribuir crecerá.

Crear Bondad: Si fuéramos a vivir para crear el bien, pasaríamos nuestros días como contribuyentes, y menos como receptores pasivos de la bondad creativa de los demás. Mi visión de esto es ver a una organización donde cada uno de los empleados tomen la iniciativa personal para crear la bondad que hace una diferencia que importa.

Ello quiere decir que enfrentaríamos a todos esos obstáculos y barreras en la participación cultural, y crearíamos un lugar donde la gente puede descubrir una vida plena de contribución como creadores de bondad.

