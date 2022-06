Cierre dorado en voleibol de playa para Veracruz.

Danna Cortés y Fernanda Limón logran el oro en Juvenil Superior Femenil.

Kelsee Olvera y Silvana Ventura logran plata en la Juvenil Menor Femenil.

En dramáticas finales, el estado de Veracruz cerró su participación en el voleibol de playa de los Nacionales CONADE 2022, con una medalla de oro y una más de plata en el evento que se realizó en esta entidad.

La medalla de oro fue conseguida en la categoría Juvenil Superior Femenil, en donde Danna Cortés Sánchez se despide de su proceso con una espectacular actuación a lado de su compañera Fernanda Limón, quienes se alzaron con la presea dorada en un emocionante juego contra Michoacán.

La presea de plata fue conseguida por las jugadoras Kelsee Olvera y Silvana Ventura en la categoría Juvenil Menor Femenil, en un partido cardiaco contra Michoacán.

CUARTOS DE FINAL

En el primer partido de la jornada Veracruz enfrentaba a Baja California Sur en la categoría Juvenil Superior Femenil en donde el equipo conformado por Danna Cortés y María Fernanda Limón vencían en dos sets a las locales para lograr su pase a las semifinales.

Posteriormente, Naim Aiza y Gustavo Tejeda verían acción en cuartos de final de la Juvenil Menor Varonil frente al equipo del estado de Sinaloa, que después de un partido de tres sets, el equipo veracruzano lograba la clasificación a las semifinales.

De la misma forma en la categoría Juvenil Mayor Varonil, Rodrigo Dorame y Alejandro Domínguez disputaban el encuentro de cuartos de final frente a Jalisco, en donde la victoria y clasificación quedarían en manos del equipo jalisciense y el donde el combinado veracruzano logró el quinto lugar nacional de la competencia en esta categoría.

SEMIFINALES

En punto de las 15:00 horas daban inicio las etapas semifinales en las canchas de la playa del Malecón Costero de La Paz, Keslee Olvera y Silvana Ventura entraban en acción por primera vez en el día después de lograr la clasificación directa a esta etapa en donde se encontraron con Guerrero y en un partido de dos sets y logrando el doble de puntos que sus rivales, Veracruz se clasificaba a la final por el oro en esta categoría.

A la misma hora pero en la cancha #2, Naim Aiza y Gustavo Tejeda jugaban su segundo partido del día frente a la escuadra de Nuevo León, partido que después de dos sets arrojaría el resultado a favor del equipo norteño, y dejaría a Veracruz con oportunidad para conseguir la medalla de bronce, encuentro el cual jugarían frente a el equipo de Chihuahua que resultarían vencedores, logrando el cuarto lugar nacional de la competencia en la categoría Juvenil Menor Varonil para nuestro equipo.

En la última semifinal para nuestra delegación, Danna Cortés y Fernanda Limón en la categoría Superior Femenil lograrían la calificación a la gran final por el oro, después enfrentar a la dupla del Estado de Baja California en un partido de tres sets que sería a favor de las veracruzanas.

FINALES

A las 18:00 horas en la cancha #3 daría inicio la gran final de la categoría Juvenil Menor Femenil, Keslee Olvera y Silvana Ventura enfrentaban Alexa Bucio y Ashley Silva del Estado de Michoacán. Veracruz tomó ventaja en el partido, dominando y ganando el primer set. El segundo set fue para el combinado de Michoacán, quienes llevaron el encuentro al alargue, en donde después de 15 puntos a favor de nuestro rival, Veracruz conseguiría la medalla de plata en esta categoría de la mano del entrenador Gilberto Cortés.

A las 20:00 horas se celebró la gran final de la categoría Juvenil Superior Femenil, era turno para Danna Cortés y María Fernanda Limón de luchar por lo más alto del podio, nuevamente frente a la delegación de Michoacán, esta vez con Karla Guerrero y Akari Moreno quienes en al principio lograron el dominio del partido, agenciándose el primer set. Para el segundo set, el equipo veracruzano logró reponerse y ganar, llevando este último partido al tercer set donde se disputaron 42 puntos, hanciéndolo el partido más largo de la competencia y donde Veracruz logró quedarse con la medalla de oro, entrenadas y dirigidas por Gilberto Cortés.

Danna Cortés, voleibolista que se despide de las competencias juveniles en estos Juegos CONADE 2022, dijo sentirse muy emocionada por la obtención de la medalla de oro.

“Me siento muy feliz, emocionada y contenta, por poder despedirme con medalla de oro y quería hacerlo bien, poniendo a Veracruz en lo más y con todas mis fuerzas.

El nivel es muy competitivo en esta categoría, desde los grupos nos tocó bastante difícil, ya nos habíamos enfrentado contra Michoacán y nos había ganado, esta vez en la final nos tocó ganar.

Toda la delegación y el equipo siempre estuvieron muy atentos a nosotros, en cada punto, en cada partido, desde muy temprano. De la misma forma mi entrenador, mi papá, siempre ha estado conmigo en todo momento desde muy pequeña, y que mejor que despedirme así con una medalla para él.

Esta medalla se la dedico a toda mi familia, que estuvo conmigo desde el principio, en los momentos más difíciles, además agradecer al instituto que siempre nos dio las mejores herramientas y facilidades para poder dar nuestro mejor esfuerzo”.

María Fernanda Limón se expresó muy contenta sobre su debut en juegos nacionales con medalla de oro.

“Me siento muy emocionada y contenta, en esta que fue mi primera vez participando en Juegos Nacionales.

El equipo fue bastante importante, porque me apoyaron mucho sabiendo que era mi primera participación y los consejos que me brindaron me ayudaron mucho y me dio para arriba.

El nivel de la competencia es bastante bueno, nunca había jugado a este nivel y me llevo la mejor de las experiencias.

La medalla se la dedico a toda mi familia y a mi papá”.

El cuerpo técnico de entrenadores que dirigieron a los equipos de voleibol veracruzanos fueron:

Edgar Aiza, Rogelio Gasca, Erick Díaz y Gilberto Cortés como entrenadores; Leticia Cortés como delegada. Además de la participación de Elliot Jiménez como juez de la Competencia.

Los Resultados de las fases eliminatorias en el campeonato de Voleibol de Playa de los Juegos Nacionales CONADE 2022 son los siguientes:

RAMA FEMENIL

JUVENIL MENOR

Keslee Jhoana Olvera Azua y Silvana Romina Ventura Torres

[SEMIFINALES]

VERACRUZ 2-0 GUERRERO

[FINAL]

🥈VERACRUZ 1-2 MICHOACÁN

JUVENIL SUPERIOR

Danna Midelo Cortés Sánchez y María Fernanda Limón Primo

[CUARTOS DE FINAL]

VERACRUZ 2 – 0 BAJA CALIFORNIA SUR

[SEMIFINALES]

VERACRUZ 2 – 1 BAJA CALIFORNIA

[FINAL]

VERACRUZ 2 – 1 MICHOACÁN

RAMA VARONIL

JUVENIL MENOR

Naim Kalel Aiza Carranco y Christian Gustavo Tejeda Martinez

[CUARTOS DE FINAL]

VERACRUZ 0-2 SINALOA

JUVENIL MAYOR

Rodrigo Dorame Domínguez y Alejandro Rodríguez Barrios

[CUARTOS DE FINAL] VERACRUZ 1-2 JALISCO

[SEMIFINALES] (Cuarto lugar) VERACRUZ 0-2 NUEVO LEÓN.

