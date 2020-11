Cierre de lujo del Seminario de Periodismo Deportivo.

Centro Caribe Sports reunió a los mejores especialistas en el área audiovisual compartieron su experiencia y proyectos en la jornada final.

El Seminario de Periodismo Deportivo, Tecnología de la Información y Comunicación de Centro Caribe Sports. Cerró este jueves con una jornada en la que las experiencias audiovisuales llevaron el peso fundamental.

El presidente de la Comisión de Educación del organismo, profesor Eduardo Álvarez, bajó el telón del seminario con la entrega virtual de certificados digitales de participación a tres de los más de 1200 participantes que se inscribieron.

“Nuestra organización crece con un seminario de este nivel, con estas características de calidad y este interés de más de 1200 personas en participar”, celebró el presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo. “Nuestra base periodística está ávida de aprender y, con toda la humildad, incluso veteranos periodistas se han inscrito para actualizarse”.

El primer ponente del día fue José Manuel Domínguez, gerente de Servicios de Negocios de Olympic Channel. Quien compartió los principios y la operación del canal del Comité Olímpico Internacional.

“La idea es poner a los atletas al frente, porque ellos son nuestro principal activo”, apuntó Domínguez. “Nuestro objetivo es convertirnos en una plataforma global. Para ello tenemos producciones propias y externas. Y convenios con federaciones internacionales para la transmisión de eventos en directo”.

“Nuestro objetivo último es atraer más fans, más tráfico y mayor visibilidad del deporte olímpico”, resumió Domínguez, quien presentó los nuevos proyectos de Olympic Channel como un rincón del fanático que se abrirá próximamente, o la creación de un archivo en línea que contiene archivos analógicos que han sido digitalizados para ponerlos a la orden de Comités Olímpicos y Federaciones Internacionales.

A continuación, Manolo Pastrana, también de España, presentó el proyecto CONPaaS, una plataforma que acumula y comparte bases de datos de 22 Comités Olímpicos Nacionales de América, África y Europa y algunas Federaciones Internacionales.

“Eso nos permite conocer la estructura del deporte mundial de manera estandarizada”, precisó Pastrana. “Eso facilitará las inscripciones en eventos, el manejo de listas largas, entre otros procesos”.

La tercera charla del día estuvo a cargo de los periodistas venezolanos Eumar Esaá y Juan José Sayago, especialistas en ciclo olímpico. Quienes pusieron de relieve el nivel técnico de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el evento bandera de Centro Caribe Sports, repasando la historia de la participación de grandes figuras del deporte mundial.

“De los 31 países que forman parte de Centro Caribe Sports, 27 tienen en los Juegos CAC su primer evento de ciclo olímpico. Pero contrariamente a lo que eso sugeriría se trata de un evento de altísimo nivel. Porque salvo excepciones como la de Jamaica, la mayoría de los países asiste con lo mejor que tiene. Y hay deportes que son una especie de ‘pequeño mundial’, como béisbol y atletismo, por ejemplo”, explicó Esaá.

“Cuba ha marcado tradicionalmente el nivel de los Juegos CAC, pero en las dos ediciones en las que ha faltado (San Salvador 2002 y Mayagüez 2010) se han crecido otros países. Como Venezuela y Colombia, y vemos que en disciplinas como el voleibol, el judo, la lucha, el taekwondo o los saltos ornamentales. Los países de la región son protagonistas a nivel mundial”, agregó Sayago.

A continuación, Germán Jaspe, coordinador de Comunicaciones de la delegación venezolana en Tokio 2020. Conversó con la periodista de ESPN Carolina Guillén, con quien repasó las características de la experiencia periodística en los diversos medios de comunicación.

“El periodismo es un oficio de observación, de saber dar tu punto de vista, para eso la radio es una escuela fundamental. Porque te da la habilidad de ser descriptivo al nivel que requiere una cobertura”, compartió Guillén. “En una cobertura uno está vendiendo una experiencia, y el vehículo para compartir es la emoción desde la que uno se vincula con ese evento”.

“Es importante conocer todas las plataformas comunicacionales porque eso permite una integralidad en el ejercicio”. Añadió Jaspe.

El siguiente ponente fue Juan Antonio Belmar, director de Odesur Media, quien compartió la experiencia de Odesur TV. El canal de televisión de la Organización Deportiva Suramericana.

“Instalamos los estudios en Santiago de Chile”, relató Belmar. “Nos habíamos dado cuenta de que el público está consumiendo mucho deporte a través de internet. Las cifras de cantidad de teléfonos móviles en algunas ciudades de la región duplica a la población”.

“Nosotros optamos por un streaming de baja inversión pero altos estándares de calidad, para transmitir eventos, como los Juegos Suramericanos. O una programación habitual de cuatro espacios exclusivos que se repiten las 24 horas”. Abundó el experimentado periodista chileno.

La jornada la cerró una emotiva conversación entre Juan José Sayago y el periodista de ESPN Fernando Palomo. Quien fue competidor de unos Juegos CAC, los de Maracaibo ’98, en el lanzamiento de jabalina, en representación de su natal El Salvador.

“Haber vivido la experiencia de ser deportista me da una sensibilidad particular en mi carrera como periodista”, confesó Palomo. “El atletismo me dejó una pasión por el deporte que todavía hoy vive en mí”.

Palomo compartió una anécdota de su paso por Maracaibo que refleja el significado de esta cita en su historia personal. “Javier Sotomayor estaba compitiendo en el salto alto. Dirigiendo al público para que lo apoyara de la forma en que le servía para competir. Y cuando saltó 2,37 yo estaba al lado del gran Teófilo Stevenson. Cuando dijo ‘este tipo es una bestia’, impresionado por su nivel. Y yo no podía creer que Teófilo Stevenson, tres veces campeón olímpico. Y dos veces campeón de nuestros Juegos (1974 y 1982). Se rendía a los pies de otro atleta”.

“Me emociona haber sido partícipe de un evento, los Juegos CAC, que es tan importante para el movimiento olímpico mundial”.

Palomo cerró con una invitación a las nuevas generaciones de periodistas a convertirse en “aliados de la recuperación de la historia de nuestros Juegos. Nos hemos convertido en víctimas del click, esclavos del rating. O aficionados a comparar sin base a figuras de épocas distintas. Pero hay que conocer la historia para apreciar lo que hoy vivimos”.

VOLVER A VER EL SEMINARIO DEL DÍA 3/REVIEW THE SEMINAR OF DAY 3:

https://www.youtube.com/watch?v=xq_LiUw9zLU&feature=youtu.be

