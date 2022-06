Cierra Veracruz con bronce primera etapa de atletismo.

Con Mariana Gancedo en los 200 metros planos Sub 23. Veracruz finaliza con un oro, dos platas y dos bronces. Entran las categorías Sub 18 y Sub 20.

Con un tiempo de 24.63 segundos, la veracruzana Mariana Gancedo Ontaneda, ganó la medalla de bronce en los 200 metros planos categoría Sub 23 Femenil. Para de esta manera cerrar una positiva actuación al colgarse su segunda presea en lo que fue esta primera fase del atletismo de los Nacionales CONADE 2022 que se realiza en el Estadio “Héroes de Nacozari”.

En primer lugar, la velocista veracruzana realizó una excelente carrera, en donde peleó palmo a palmo durante los 200 metros, con las representantes de Durango Lizeth Parga y Alejandra Ortiz de Oaxaca. Quienes ganaron el oro y la plata con 24.40 y 24.44 segundos respectivamente.

“Me siento muy feliz, se cumplió el objetivo de venir por dos medallas y lo logramos, el 200 metros planos era el más difícil. Y gracias a Dios pude subir al podio y estoy feliz, mejoré, mejoré mi marca y con ganas de seguir haciendo bien las cosas”. Indicó la medallista de bronce.

Por lo tanto, agregó “es todo un trabajo de años, todo lo que he vivido me ha hecho lograr resultados. Así como la experiencia que tengo y estoy agradecida con todos estos años de entrenamiento”, comentó.

“Vamos a buscar quedar entre las mejores dos de México en los 400 metros y buscar bajar estos 24 segundos a 23 en los 200 metros. Fui campeona en la Universiada Nacional y quedé bronce en el Nacional de Primera Fuerza en los 400 metros planos”.

“Primeramente a Dios y a mis papás que siempre me han apoyado, a mis entrenadores y familiares y amigos que siempre han estado al pendiente de mi trayectoria deportiva”. Precisó la velocista veracruzana. Quien en el primer día del atletismo se había colgado la presea de plata en los 400 metros planos con un tiempo de 55.79 segundos.

Mientras que de esta manera, Veracruz concluyó su participación en la primera etapa del atletismo de los Nacionales CONADE 2022 en las categorías Sub 16 y Sub 23. Con un saldo de una medalla de oro, dos de plata y dos más de bronce.

El estado anfitrión Sonora fue primer lugar con 10 oros, 10 platas y 6 bronces, seguido por Jalisco con 7 oros, 9 platas y 6 bronces. Así como Querétaro con 7 oros, 4 platas y 7 bronces.

Finalmente, para este domingo es la entrada de la segunda fase del atletismo que es para las categorías Sub 18 y Sub 20. Para arrancar las actividades a partir del próximo lunes en el estadio “Héroes de Nacozari” en Hermosillo, Sonora.

