Chucky y Guti conocen sus grupos en la Europa League.

Este viernes se llevó a cabo el sorteo de la UEFA Europa League en el que los equipos participantes conocieron su destino para la temporada 2020/2021, y los mexicanos dentro de la competencia ya saben a qué grupos pertenecen.

El Napoli donde milita Hirving ‘Chucky’ Lozano quedó colocado en el Grupo F junto con de la Real Sociedad, el AZ Alkmaar y el Rijeka.

El apartado en el cual se encuentra el PSV y Érick Gutiérrez quedó en el Grupo E al lado del PAOK de Grecia, el Granada y el Omonia de Chipre.

Antes de comenzar la ceremonia del sorteo, el jugador del Inter de Milán, Romelu Lukaku, fue nombrado como mejor jugador de la edición pasada luego de haber anotado siete goles en seis encuentros, a pesar de que el Sevilla FC resultó campeón.

La primera jornada del certamen iniciará el próximo 22 de octubre y la última fecha de la fase de grupos será el 10 de diciembre.

The 2020/21 group stage is set ✅

😍 Which games are you excited for? #UELdraw pic.twitter.com/efpgVHqnRS

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 2, 2020