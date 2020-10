Chucky Lozano no reportaría con México para la gira europea. La Selección Mexicana disputará un par de encuentros amistoso en los próximos días en el continente europeo, sin embargo, no podrán contar con uno de sus mejores jugadores. Este sábado, Napoli comunicó que no prestará a Hirving Lozano para que dispute estos juegos, debido a los temores que existen por un rebrote de COVID-19 en la Región Campania.

Hirving Lozano NO viajará para jugar con la Selección Mexicana 🇲🇽❌https://t.co/7ow3CKY0re — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 3, 2020

El Chucky no podrá encontrarse durante la fecha FIFA con el resto de seleccionados en Ámsterdam, de cara al duelo que tendrá el Tri ante los Países Bajos en la Arena Johan Cruyff. Asimismo, el atacante de los Azzurri se perderá el compromiso del 13 de octubre, a disputarse en la ciudad de La Haya, contra Argelia.

A los componentes del equipo del Napoli se les realizará el lunes nuevos test. Muy probablemente tampoco los convocados por las selecciones nacionales serán autorizados a viajar. — Daniel Martínez (@Dany_Mar_tinez) October 3, 2020

Esta noticia llega en medio de dos casos confirmados de COVID-19 al interior de Napoli y a vísperas de que los dirigidos por Gennaro Gattuso se enfrenten ante Juventus el domingo, en partido que está en riesgo de jugarse por los contagios de los Azzurri.

Chucky Lozano no reportaría con México para la gira europea por decisión de Napoli

Esta medida aplicará para todos los jugadores del club que hayan sido convocados por sus respectivas selecciones para la fecha FIFA marcada en el calendario de octubre. Los elementos de Napoli fueron sometidos a nuevos tests de detección de COVID-19 después de que Piotr Zielinski y Eljif Elmas fueron diagnosticados con este padecimiento.

#Calcio El Napoli no viajará a Turín para medirse a la Juventus ante los casos de contagios por coronavirus en su plantel

🇲🇽 Hirving Lozano y sus compañeros fueron confinados, lo que podría afectar a su convocatoria con la selección mexicana

🖥️ https://t.co/fYlddoyXJW pic.twitter.com/JTX9XZGhQv — Fútbol de Primera (@fdpradio) October 3, 2020

México disputó su primer compromiso de 2020 el pasado miércoles, cuando goleó 3-0 a su similar de Guatemala en el estadio Azteca. El Tri no había podido disputar juegos debido a la contingencia sanitaria que paralizó al mundo del deporte desde el mes de marzo.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.