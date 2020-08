Chucky Lozano jugaría a préstamo con Genoa. Tras quedar fuera de Champions League a manos de Barcelona, la temporada de Hirving Lozano y Napoli llegó a su fin. Pese a ver minutos en la recta final del campeonato, ‘Chucky’ no logró consolidarse en el cuadro ‘azzurri’ por lo que la directiva buscaría que el mexicano salga a préstamo a terminar de adaptarse.

De acuerdo con información de ‘Tuttosport’, Hirving Lozano saldría del Napoli a préstamo para jugar con el Genoa. Además de obtener un leve ingreso de dinero, el cuadro napolitano no vería con malos ojos la cesión del ‘Chucky’, esto con la finalidad de que el mexicano termine de adaptarse al Calcio.

‘Chucky’ Lozano llegó con ‘bombo y platillo’ a Napoli de la mano de Carlo Ancelotti. Con el timonel italiano, el mexicano era titular indiscutible pero los resultados no llegaron. La directiva cesó a ‘Carleto’ y le dio la oportunidad a Gennaro Gattuso quien borró del once inicial al ex Pachuca.

Lozano fue relegado a la banca y con muy pocos minutos en el terreno de juego. Incluso saltó a la luz pública un desacuerdo entre Gattuso con el mexicano por su falta de actitud. Pese a esto, en la recta final de la temporada, ‘Rino’ echó mano del ‘Chucky’ para cerrar los partidos.

Genoa a la carga por Chucky

Genoa no es el primer equipo que buscaría un préstamo de Hirving Lozano, pues anteriormente también sonó para el Parma por lo no se podría descartar que también recale en ese equipo. Fuera de la Serie A, el nombre de Lozano también ha sido colocado en el radar del Everton, donde Ancelotti es el técnico.

Con la reanudación del futbol, tras el parón por el Covid-19, el ‘Chucky’ Lozano se convirtió en un relevo habitual para Gattuso. En el último partido de la temporada, frente al Barcelona en la Champions League, recibió 20 minutos, sin embargo, poco pudo hacer para evitar la eliminación de su equipo. En la 2019-2020, Lozano jugó 34 partidos entre todas las competencias y anotó cinco goles.

