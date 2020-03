Christian Wood da positivo a coronavirus. De acuerdo a múltiples reportes, Christian Wood, jugador de los Pistones de Detroit, habría dado positivo a una prueba del COVID-19, por lo que se convertiría en el tercer basquetbolista de la NBA en ser diagnosticado con esta enfermedad.

Detroit Pistons‘ Christian Wood has tested positive for coronavirus, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Wood had 30 and 11 rebounds against Rudy Gobert on Saturday night before a career-high 32 on Wednesday.

Sources say Wood has shown no symptoms and is doing well.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 15, 2020