Christian McCaffrey se convertirá en el corredor mejor pagado de la NFL. Después de firmar la mejor temporada de su carrera, la cual fue escrita en los libros de récord de la NFL, Christian McCaffrey recibió una extensión multianual que lo convertirá en el corredor mejor pagado de toda la Liga. El hijo del ex receptor de los Broncos de Denver, Ed McCaffrey, acordó alargar su contrato con las Panteras de Carolina por cuatro años más y 64 millones de dólares.

“Estoy tan emocionado por seguir mi carrera en Carolina. Quiero agradecer al señor (David)Tepper (dueño), Marty Hurney (gerente general) y al coach (Matt) Rhule por la oportunidad de poder ayudar a liderar a esta gran franquicia, y a mis compañeros por su ayuda en el camino. Y a los fanáticos de las Panteras, KEEP POUNDING!”, expresó McCaffrey tras el acuerdo.

El versátil corredor de las Panteras superó el contrato que apenas hace un año entregaron los Vaqueros de Dallas a Ezekiel Elliott, el cual pega en promedio 15 millones de dólares por temporada.

Christian McCaffrey: “I’m so excited to continue my career in Carolina. I want to thank Mr. Tepper, Marty Hurney, and Coach Rhule for the opportunity to help lead this great franchise, and to all my teammates for their help along the way. And to Panthers fans, KEEP POUNDING!”

